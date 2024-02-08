الريادة النيابية تبحث الخدمات الرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، الخدمات الإلكترونية والرقمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ودعا زيادين، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية، للتخفيف من الازدحامات المرورية والاكتظاظ، مؤكدا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بالرقمنة.

وشدد على ضرورة التساهل وتأجيل وتخفيف الاشتركات على القطاع السياحي، وإعفائهم من الفوائد، والتساهل مع المستثمرين لجذب الاستثمار، بحيث يكون هناك مسار مخصص للمستثمرين إلكترونيا.

من جهتهم، أكد النواب، غازي البداوي، وإسلام الطباشات، وإسماعيل المشاقبة، ومجدي يعقوب، وهايل عياش، وفليحة السبيتان، ومحمد الشطناوي، ومحمد السعودي، أهمية التحول الرقمي، وضرورة أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات تخفيفا على المواطنين وتقليلا من وقتهم وجهدهم.

بدوره، قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إن المؤسسة تواكب التطور الإلكتروني والرقمي منذ عام 2012، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها المؤسسة 186، منها 93 خدمة موجهة للأفراد.

وأضاف أن المؤسسة قدمت 148 ألف خدمة إلكترونية حتى نهاية العام الماضي، منها ماهو متعلق بإصابات العمل والتقاعد، لافتا إلى أن التحول الرقمي خفف من الازدحامات والتردد على فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار الطراونة إلى توفر خدمات الضمان الإلكترونية عبر تطبيق "سند" الحكومي، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة هي الربط الإلكتروني مع باقي الوزارت والمؤسسات الحكومية.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

07/02/2024 16:02:37

