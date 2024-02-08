الريادة النيابية تبحث الخدمات الرقمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، الخدمات الإلكترونية والرقمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ودعا زيادين، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، إلى ضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية، للتخفيف من الازدحامات المرورية والاكتظاظ، مؤكدا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بالرقمنة.
وشدد على ضرورة التساهل وتأجيل وتخفيف الاشتركات على القطاع السياحي، وإعفائهم من الفوائد، والتساهل مع المستثمرين لجذب الاستثمار، بحيث يكون هناك مسار مخصص للمستثمرين إلكترونيا.
من جهتهم، أكد النواب، غازي البداوي، وإسلام الطباشات، وإسماعيل المشاقبة، ومجدي يعقوب، وهايل عياش، وفليحة السبيتان، ومحمد الشطناوي، ومحمد السعودي، أهمية التحول الرقمي، وضرورة أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات تخفيفا على المواطنين وتقليلا من وقتهم وجهدهم.
بدوره، قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إن المؤسسة تواكب التطور الإلكتروني والرقمي منذ عام 2012، مشيرا إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها المؤسسة 186، منها 93 خدمة موجهة للأفراد.
وأضاف أن المؤسسة قدمت 148 ألف خدمة إلكترونية حتى نهاية العام الماضي، منها ماهو متعلق بإصابات العمل والتقاعد، لافتا إلى أن التحول الرقمي خفف من الازدحامات والتردد على فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأشار الطراونة إلى توفر خدمات الضمان الإلكترونية عبر تطبيق "سند" الحكومي، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة هي الربط الإلكتروني مع باقي الوزارت والمؤسسات الحكومية.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
07/02/2024 16:02:37
MENAFN08022024000117011021ID1107826952
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