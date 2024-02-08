دائرة الأراضي تطلق تطبيقها الجديد بنسخته المحدثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أطلقت دائرة الاراضي والمساحة تطبيق "دائرة الاراضي والمساحة" بنسخته المحدثة على تطبيق( IOS)، ليصل إلى اكبر شريحة من متلقي الخدمة، بحيث اصبح متاحا على انظمة التشغيل (أندرويد) و(IOS).

واظهرت قاعدة البيانات في الدائرة ارتفاع مستخدميه إلى مايزيد على 30 ألفا منذ اطلاقه منتصف شهر تشرين الثاني الماضي بعد توقف دام اكثر من 8 أشهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنه" تم تصميم التطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وامن المعلومات و الخاص بالبحث عن موقع قطعة ارض من حيث معلوماتها ( محافظة، مديرية، قرية، حوض، حي، رقم قطعة) ويعد نقلة جديدة في التسهيل على المواطنيين الوصول لقطعة الارض وتمكين مشتريين العقارات من الوقوف على قطعة الارض ومعرفة ميزاتها تلافيا لأي عمليات تضليل او غبن .

واضاف أن التطبيق يتميز بالتحديث المستمر على مستوى القطعة بحيث أن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر و يعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي وايضا يمكّن المستخدم من الوصول اليها من خلال ادخال الاحداثيات، اضافة إلى سهولة التعامل مع التطبيق.

ونشرت الدائرة رابط التطبيق على موقعها للتسهيل على المواطنين باستخدامه

--(بترا)

رش/ف ق

07/02/2024 16:01:48