دائرة الأراضي تطلق تطبيقها الجديد بنسخته المحدثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- أطلقت دائرة الاراضي والمساحة تطبيق "دائرة الاراضي والمساحة" بنسخته المحدثة على تطبيق( IOS)، ليصل إلى اكبر شريحة من متلقي الخدمة، بحيث اصبح متاحا على انظمة التشغيل (أندرويد) و(IOS).
واظهرت قاعدة البيانات في الدائرة ارتفاع مستخدميه إلى مايزيد على 30 ألفا منذ اطلاقه منتصف شهر تشرين الثاني الماضي بعد توقف دام اكثر من 8 أشهر.
وقال الناطق الرسمي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنه" تم تصميم التطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وامن المعلومات و الخاص بالبحث عن موقع قطعة ارض من حيث معلوماتها ( محافظة، مديرية، قرية، حوض، حي، رقم قطعة) ويعد نقلة جديدة في التسهيل على المواطنيين الوصول لقطعة الارض وتمكين مشتريين العقارات من الوقوف على قطعة الارض ومعرفة ميزاتها تلافيا لأي عمليات تضليل او غبن .
واضاف أن التطبيق يتميز بالتحديث المستمر على مستوى القطعة بحيث أن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر و يعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي وايضا يمكّن المستخدم من الوصول اليها من خلال ادخال الاحداثيات، اضافة إلى سهولة التعامل مع التطبيق.
ونشرت الدائرة رابط التطبيق على موقعها للتسهيل على المواطنين باستخدامه
--(بترا)
رش/ف ق
07/02/2024 16:01:48
MENAFN08022024000117011021ID1107826951
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