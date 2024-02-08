الإعلان عن نتائج دراسة تقييم أثر الوجبات الصحية المقدمة للمدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان7 شباط (بترا)- أعلن برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، النتائج الأولية لدارسة "تقييم أثر نموذج الوجبات الصحية المقدمة ضمن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية".

واستهدفت الدراسة التي جاءت بدعم من البنك الدولي، طلبة المدارس ضمن المراحل التعليمية الأساسية (الصف الأول وحتى السادس الأساسي) خلال العام الدراسي الماضي، في المناطق المستهدفة بالنموذج الصحي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن.

وأظهرت النتائج الأولية أن نموذج الوجبة الصحية يساهم بخفض متوسط عدد أيام الغياب عن المدرسة، ويزيد التنوع الغذائي ومستويات الطاقة عند الأطفال، أما على صعيد السيدات العاملات في المطابخ الإنتاجية، فكشفت النتائج عن زيادة في الدخل، واستعداد أكبر للمشاركة في سوق العمل، وارتفاع نسبة التقبل لدى الذكور (الأزواج) فيما يتعلق بنسبة أُجور النساء.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال مشاركته في جلسة العمل الخاصة بإعلان نتائج الدارسة، أن للتغذية المتزنة العديد من الآثار الإيجابية على تنمية الطلبة جسميًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا، وعلى عوامل الدافعية للتعلم وحب الاستطلاع ونزعة الاستكشاف، التي تعتبر الأساس في عملية النمو المعرفي، مما ينتج عنه طلبة أصحاء يشكلون نواة مجتمع يتسم أفراده بالقدرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.

وبين أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يقدم وجبات مدرسية لـ 520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين، ويُنفذ من خلال نموذجين، "الوجبة الصحية" والبسكويت بنوعيه (بسكويت بتمر والبسكويت المدعم).

وأشار إلى أن نموذج الوجبة الصحية يتضمن تقديم حبة معجنات وحبة خيار وحبة فاكهة (موز أو تفاح) في 11 مطبخًا إنتاجيًا لمدة 60 يومًا في الفصل الدراسي الواحد، مبينًا أن هذا النموذج إضافة إلى دعم الطلبة فإنه يوفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الإنتاجية لتعبئة الوجبات وغسل الخضار والفواكه، الأمر الذي يساعد في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين الوضع المعيشي للعاملات، فيما يقدم نموذج البسكويت للطلبة على مدار 50 يومًا خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية يتم تعميمها على المديريات المستهدفة بالمشروع.

وأوضح أن دراسة تقييم الأثر ومقارنة تأثير نموذج الوجبة الصحية مع نموذج بسكويت التمر / البسكويت المدعم، جاءت بالشراكة بين الوزارة ووحدة تقييم الأثر الإنمائي التابعة للبنك الدولي، ومكتبي التقييم والبرامج المدرسية التابعين لبرنامج الأغذية العالمي، مبينًا أن هذه الدراسة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة من جانب الوزارة والجهات المانحة للكشف عن أدلة عالية الجودة حول أداء البرنامج الوطني للتغذية المدرسية وتأثيره على المستفيدين، حيث ستسهم نتائجها في اتخاذ القرارات البرامجية والسياسة المتعلقة بالتغذية المدرسية في الأردن، وستدرج كذلك في قاعدة الأدلة الدولية، ما يجعل الأردن دولة رائدة في جهودها لتقييم تدخلات التغذية المدرسية.

وأعرب الدكتور محافظة عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة، متمنيًا استمرار التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لما فيه من فائدة تعود على الطلبة وتنعكس إيجابًا على صحتهم الجسمية والنفسية والعقلية.

من جانبه، بين الممثل المقيم لمكتب برنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا منديز، أن تقييم الأثر يكشف عن منافع ملموسة لنموذج الوجبة الصحية لدى الأطفال المستفيدين والسيدات العاملات في المطابخ، مشيرا إلى أن توسيع نطاق هذا النموذج سيوفر سنويًا ما قيمته 10 ملايين دولار من الفواكه والخضروات من حوالي 1500 مزارع محلي، ويدعم سبل عيش 450 خبازاً وعاملاً، ويوظف 1250 امرأة في 50 مطبخا إنتاجيا في مختلف أنحاء الأردن.

وأكد التزام برنامج الأغذية العالمي بمواصلة دعم وزارة التربية والتعليم للوصول إلى نموذج وجبات صحية موسع ومستدام بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية.

ويتألَّف تقييم الأثر من مُكوّنين رئيسيّين؛ المكوّن الأول يبحث فيما إذا كان الأطفال الذين يتلقَّون وجبات صحيّة يستفيدون من منافع أكبر من البسكويت المحشو بالتمر، أما المكوّن الثاني من تقييم الأثر، فهو يستكشف ما إذا كانت السيدات اللواتي يعملن في المطابخ الإنتاجية لإعداد الوجبات يشهدن أي تغييرات في نمائهنَّ الاجتماعي والاقتصادي، مقارنة مع السيدات اللواتي لم تُعرض عليهنّ فرصة عمل لدى البرنامج.

يشار إلى أن تقييم الأثر، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع إدارة تقييم الأثر الإنمائي (DIME) لدى البنك الدولي، يعد أحد الركائز الأساسية لمجموعة الأدلة التي يستثمر فيها برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم لإرشاد وتوجيه التوسع في نموذج الوجبات الصحية.

واشتمل حجم العيّنة على 473 مدرسةً، و599 امرأةً ممَّن تقدَّمن بطلبات للعمل في المطابخ الإنتاجية وعائلاتهنّ.

--(بترا)

ع س/رق

07/02/2024 15:57:29