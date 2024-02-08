الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 123 شهيدا، و 169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 27708 شهداء، و67147 إصابة.

--(بترا)

ا ش/ف م/ف ق

07/02/2024 15:45:57