الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/8/2024 4:46:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 123 شهيدا، و 169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 27708 شهداء، و67147 إصابة.
--(بترا)
ا ش/ف م/ف ق
07/02/2024 15:45:57
MENAFN08022024000117011021ID1107826949
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