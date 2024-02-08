الخرابشة: الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، أن الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة.

وأضاف الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان " دراسة التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر في الأردن" أن الوزارة وقعت 12مذكرة تفاهم، واتفاقية إطارية واحدة مع مستثمرين دوليين ومحليين مهتمين بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وثمن الخرابشة أهمية الورشة في تبادل الأفكار مع المستثمرين والمانحين وجهات التمويل وجميع المشاركين، سعيا للخروج بالنموذج الأنسب والأشمل الذي يشجع الاستثمار في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وشكر الخرابشة البنك الدولي على تنظيمه للورشة، التي تُعد جزءا من برنامج التعاون القائم لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية للهيدروجين الأخضر لغايات الإنتاج والاستخدام والصادرات في الأردن، لافتا إلى دور الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) الذي يشرف عليه البنك الدولي وبتمويل من حكومات "المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج" في دعمه لجهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وناقش المشاركون في الورشة بحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، نتائج خيارات تطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن، مع هياكل التمويل المحتملة، وتوزيع المخاطر بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، ومراجعة الترتيبات التعاقدية الحالية لنشر استثمارات الطاقة والبنية التحتية في الأردن.

عُقدت الورشة التي حضرها 58 مشاركا من مؤسسات القطاع العام، وممثلو مستثمري الهيدروجين الأخضر، بتمويل مـن الصندوق الائتماني متعـدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية فـي الأردن، وبدعـم مـن وحـدة دعـم تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية فـي وزارة التخطيـط.

وتتولى مجموعــة البنك الدولي إدارة الصندوق، وتشارك في رئاسـته وزارة التخطيـط والتعاون الدولي، وتموله حكومات "بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج" التي تدعـم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

07/02/2024 15:41:52