الخرابشة: الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، أن الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة.
وأضاف الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان " دراسة التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر في الأردن" أن الوزارة وقعت 12مذكرة تفاهم، واتفاقية إطارية واحدة مع مستثمرين دوليين ومحليين مهتمين بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وثمن الخرابشة أهمية الورشة في تبادل الأفكار مع المستثمرين والمانحين وجهات التمويل وجميع المشاركين، سعيا للخروج بالنموذج الأنسب والأشمل الذي يشجع الاستثمار في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وشكر الخرابشة البنك الدولي على تنظيمه للورشة، التي تُعد جزءا من برنامج التعاون القائم لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية للهيدروجين الأخضر لغايات الإنتاج والاستخدام والصادرات في الأردن، لافتا إلى دور الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) الذي يشرف عليه البنك الدولي وبتمويل من حكومات "المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج" في دعمه لجهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وناقش المشاركون في الورشة بحضور أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، نتائج خيارات تطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن، مع هياكل التمويل المحتملة، وتوزيع المخاطر بين المطورين من القطاع الخاص والحكومة، ومراجعة الترتيبات التعاقدية الحالية لنشر استثمارات الطاقة والبنية التحتية في الأردن.
عُقدت الورشة التي حضرها 58 مشاركا من مؤسسات القطاع العام، وممثلو مستثمري الهيدروجين الأخضر، بتمويل مـن الصندوق الائتماني متعـدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية فـي الأردن، وبدعـم مـن وحـدة دعـم تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية فـي وزارة التخطيـط.
وتتولى مجموعــة البنك الدولي إدارة الصندوق، وتشارك في رئاسـته وزارة التخطيـط والتعاون الدولي، وتموله حكومات "بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج" التي تدعـم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
07/02/2024 15:41:52
MENAFN08022024000117011021ID1107826944
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