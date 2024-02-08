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زراعة النواب تلتقي رئيس غرفة تجارة الأردن

2/8/2024 4:46:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قال رئيس لجنة الزراعية والمياه النيابية، محمد العلاقمة، إن تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود مختلف الجهات المعنية.
وأضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، مشددًا على دور الغرفة في دعم جميع القطاعات المختلفة.
وبحسب بيان لـ"الزراعة النيابية"، أكد العلاقمة أهمية وجود الجمعيات الزراعية والتعاونية، لإيجاد حلول مناسبة ومبتكرة لمختلف تحديات القطاع.
بدوره، أكد الحاج توفيق، ضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميًا.
وأشار إلى وجود قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الحاجة لتوحيد جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية.
وعرض الحاج توفيق لإيجاز حول رؤية غرفة تجارة الأردن وغاياتها وأهدافها، أهمها، رفع شأن قطاع الأعمال الزراعية، وتعزيز تنافسيته، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالقطاع.
وحضر الاجتماع النواب، محمد هنطش، وعودة النوايشة، ومحمد عكور، وإسماعيل المشاقبة.
--(بترا)
م خ/رق
07/02/2024 15:36:27

MENAFN08022024000117011021ID1107826942

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