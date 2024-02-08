الحاج توفيق يشيد بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- أشاد رئيس مجلس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق بالجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارته مستودعات الهيئة، اليوم الأربعاء، حيث تم الانتهاء من تسليم الدعم الذي قدمته غرفة تجارة عمان، إلى الاهل في قطاع غزة.
وأكد خلال لقائه أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى السند الدائم والنصير الأول للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن جميع شرائح المجتمع الأردني تلتف خلف القيادة الهاشمية الحكمية في مواقفها الثابتة والداعمة والتي لم تنقطع يوما تجاه الاشقاء في فلسطين، مؤكداً الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأشاد الحاج توفيق بالتوجيهات الملكية لنشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة الذين نفّذوا عدة عمليات إنزال جوي تتضمن مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وثمّن الحاج توفيق باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الهيئة العامة، الحراك الدولي لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وقف الحرب وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية للاهل في غزة.
وقال إن القطاع التجاري والخدمي في المملكة عامة والعاصمة خصوصا، طَالَب مجتمع الأعمال العالمي والعربي من خلال غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف الدول، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل سريعا لدى حكومات بلادهم لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي والغاشم على أهالي قطاع غزة، واتخاذ العديد من الاجراءات والمبادرات محليا لدعم الاهل في قطاع غزة.
كما أشاد خلال الزيارة بدور الهيئة التي تمثل في عملها القيم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المرابط والذي يتعرض الى ابشع أنواع العدوان .
من جانبه، عرض الشبلي لأبرز جهود الهيئة، مشيرا إلى أنها أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة .
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.
وبين أن الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وصل مجموع المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى غزة منذ بداية الأزمة إلى 39 طائرة و188 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.
وقال الشبلي إن الهيئة ضاعفت جهودها لتعمل على مدار الساعة من أجل لتأمين المواد الضرورية والاحتياجات الرئيسية لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة هناك من خلال إرسال الطائرات جواً وتسيير القوافل البرية وبالتعاون مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية من خلال قنوات التبرع المعلن عنها، وسترسل المساعدات الإنسانية بكامل قدراتها التشغيلية وبجهود تعكس الموقف الأردني تجاه الوضع الراهن في قطاع غزة.
وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، قرر في بداية العدوان على غزة، تقديم 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
ع ن/ف ق
07/02/2024 15:32:20
MENAFN08022024000117011021ID1107826941
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