الحاج توفيق يشيد بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أشاد رئيس مجلس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق بالجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارته مستودعات الهيئة، اليوم الأربعاء، حيث تم الانتهاء من تسليم الدعم الذي قدمته غرفة تجارة عمان، إلى الاهل في قطاع غزة.

وأكد خلال لقائه أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى السند الدائم والنصير الأول للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن جميع شرائح المجتمع الأردني تلتف خلف القيادة الهاشمية الحكمية في مواقفها الثابتة والداعمة والتي لم تنقطع يوما تجاه الاشقاء في فلسطين، مؤكداً الموقف الاردني بقيادة جلالة الملك تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأشاد الحاج توفيق بالتوجيهات الملكية لنشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة الذين نفّذوا عدة عمليات إنزال جوي تتضمن مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وثمّن الحاج توفيق باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الهيئة العامة، الحراك الدولي لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وقف الحرب وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية للاهل في غزة.

وقال إن القطاع التجاري والخدمي في المملكة عامة والعاصمة خصوصا، طَالَب مجتمع الأعمال العالمي والعربي من خلال غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف الدول، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل سريعا لدى حكومات بلادهم لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي والغاشم على أهالي قطاع غزة، واتخاذ العديد من الاجراءات والمبادرات محليا لدعم الاهل في قطاع غزة.

كما أشاد خلال الزيارة بدور الهيئة التي تمثل في عملها القيم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المرابط والذي يتعرض الى ابشع أنواع العدوان .

من جانبه، عرض الشبلي لأبرز جهود الهيئة، مشيرا إلى أنها أرسلت مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة .

ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.

وبين أن الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وصل مجموع المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى غزة منذ بداية الأزمة إلى 39 طائرة و188 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

وقال الشبلي إن الهيئة ضاعفت جهودها لتعمل على مدار الساعة من أجل لتأمين المواد الضرورية والاحتياجات الرئيسية لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة هناك من خلال إرسال الطائرات جواً وتسيير القوافل البرية وبالتعاون مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية من خلال قنوات التبرع المعلن عنها، وسترسل المساعدات الإنسانية بكامل قدراتها التشغيلية وبجهود تعكس الموقف الأردني تجاه الوضع الراهن في قطاع غزة.

وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، قرر في بداية العدوان على غزة، تقديم 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.

--(بترا)

ع ن/ف ق

07/02/2024 15:32:20