لجان خدمات المخيمات تستذكر يوم الوفاء والبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، أن يوم الوفاء والبيعة سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين جميعا.

واستذكرت اللجان في بيان اليوم الأربعاء، مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد جلالة الملك الحسين رحمه الله، والمضي قدما بكل عزيمة واقتدار في ظل قائد مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز جلالة الملك عبد الله الثاني.

وجددت ولاءها وانتماءها لجلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه المشروعة في كل المحافل، وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والقيام بالدور التاريخي والديني في رعاية هذه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

وثمنت عاليا جهود جلالة الملك في العمل باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليها، وحشد الدول المانحة للأونروا بإعادة النظر بقرارها بوقف تمويل الأونروا.

--(بترا)

ه ع/رق

07/02/2024 15:31:46

