لجان خدمات المخيمات تستذكر يوم الوفاء والبيعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، أن يوم الوفاء والبيعة سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين جميعا.
واستذكرت اللجان في بيان اليوم الأربعاء، مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد جلالة الملك الحسين رحمه الله، والمضي قدما بكل عزيمة واقتدار في ظل قائد مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز جلالة الملك عبد الله الثاني.
وجددت ولاءها وانتماءها لجلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه المشروعة في كل المحافل، وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والقيام بالدور التاريخي والديني في رعاية هذه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.
وثمنت عاليا جهود جلالة الملك في العمل باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليها، وحشد الدول المانحة للأونروا بإعادة النظر بقرارها بوقف تمويل الأونروا.
--(بترا)
ه ع/رق
07/02/2024 15:31:46
MENAFN08022024000117011021ID1107826940
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