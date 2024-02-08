الطباع : الأردن يواصل مسيرة النمو والتقدم رغم الظروف الإقليمية والعالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن المملكة وبفضل القيادة الحكيمة، واصلت مسيرة النمو والتقدم، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكدا منعة الأردن وقوة مؤسساته على تجاوز الصعوبات والتحديات وتحويلها فرصا للبناء.

وأضاف في بيان اليوم الاربعاء، بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "أن الجهود التي بذلها جلالته خلال عهده الميمون جعلت من الأردن أنموذجا في المنطقة، كدولة منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه، من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي ميزت الاردن كملاذ آمن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن الأردن بفضل الجهود الملكية السامية، بات اليوم يرتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وغيرها، إلى جانب الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

وبين أن الأردن استطاع إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية خلال عهد جلالته، خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا أن الأردن يعتبر محط المستثمرين لتوفر مخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى، إلى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.

وقال إن الأردن برز في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصةَ نجاح، ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قادها جلالة الملك، وجعلت المملكة أنموذجاً متقدماً في المنطقة.

وأضاف الطباع "ساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يتبوأ الأردن مكانة بارزة في أوساط المنتدى، ما أسّس لشراكة قوية بينهما جعلت الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة القيادات السياسية والاقتصادية والفكرية ومِن خلفهم ملايين الناس حول العالم".

وأشار إلى أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 33 مليار دينار خلال العام 2022، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن لنحو 35 مليار دينار.

وقال الطباع، إن جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي للمملكة وتحسين معيشة المواطنين، على رأس أولوياته، وترجمت جهوده على أرض الواقع بمشروعات تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوجت برؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى الإنجازات المهمة التي تحققت على الصعيد الاقتصادي، مثل تشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان، وإقامة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، للحد من مشاكل الفقر والبطالة، وتعزيز الدور الاقتصادي للسفراء الأردنيين خارج الوطن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة لتوفير السكن للأسر العفيفة في معظم محافظات المملكة.

وأكد أن مجتمع الأعمال مستمر في تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية والفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة بمختلف القطاعات على الصعيدين العربي والدولي، من خلال شبكات علاقاته القوية الممتدة.

وشدد الطباع، على ضرورة أن يعمل الجميع بتعاون وتنسيق تام لمواصلة مسيرة البناء والتحديث في البلاد، وتعزيز المشاريع التنموية في المملكة وضخ تسهيلات وقروض بفوائد تشجيعية لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة والمياه والعمل على تسويق الأردن سياحيا.

--(بترا)

و ر/رق

07/02/2024 15:24:05