انطلاق فعاليات مؤتمر المرأة في العمل المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات "مؤتمر المرأة في العمل المناخي"، بتنظيم من مؤسسة القيم البيئية المستدامة، وجمعية منتدى الاتحادات الفيدرالية، وبدعم من الحكومة الكندية لبحث تعزيز وتمكين دور المرأة في السياسات والتشريعات وقوانين وبرامج التغير المناخي.

وقال مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة المهندس بكر البلاونة، إن قطاع الزراعة يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة القيمة، حيث تقدر مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي بين 15و20 بالمئة من خلال الروابط الخلفية والأمامية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الصناعة والنقل والخدمات والسياحة وغيرها.

وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 5.6 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، ويوظف أكثر من 15 بالمئة من السكان النشطين في الأردن، إذ توظف الزراعة 52 بالمئة من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

وأكد أن الأردن تحمّل في الآونة الأخيرة تبعات الأزمات الاقليمية والعالمية مثل أزمة جائحة كورونا والإغلاقات التي نتجت عنها، إضافة إلى التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري، والنزاعات الإقليمية والعالمية والذي من خلالها برز دور وأهمية المرأة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وشدد البلاونة على أن الأردن أعطى المرأة الأردنية دورا كبيرا في مواجهة هذه الأزمات من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة والبرامج في جميع القطاعات، موضحا أن التغير المناخي أثّر بشكل كبير على حياة النساء في مختلف أنحاء العالم ومنها الأردن نتيجة لتفاقم بعض التحديات التي يواجهها المجتمع بسبب هذا التغير، ومنها السيدات العاملات في القطاع الزراعي.

بدورها قالت مديرة البرامج في مؤسسة القيم البيئية المستدامة دعاء الديرباني، إن مؤتمر المرأة في العمل المناخي، يتزامن مع 25 عاما على تسلّم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، والذي حرص جلالته خلال هذه السنوات في رؤيته السامية على تأكيد مسيرة الأردن الحديث والمتطور حتى تصبح المملكة مثالا يحتذى به كرائدة في مجال العمل المناخي وتثبت إمكانياتها كمركز للتكنولوجيا الخضراء.

وأشارت إلى أن الأردن أول دولة عربية دمجت مفهوم النوع الاجتماعي في سياساته الوطنية للتكيّف مع التغير المناخي، انطلاقا من تأثره بشكل كبير بالتغير المناخي الذي يهدد موارده المائية الشحيحة، والغذائية، والتنوع البيئي.

وبينت جهود الأردن في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يتمحور حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، تزامنا مع تقديم التقرير الطوعي الثاني لرصد التقدّم المحرز لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت الديرباني إن فعاليات مؤتمر المرأة في العمل المناخي تأتي استجابة للتأثيرات المتزايدة من تغير المناخ على المجتمعات في الأردن خاصة، وفي جميع أنحاء العالم عامة، حيث أصبح دور المرأة في قيادة الحلول المستدامة وبناء القدرة على الصمود أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت أن في المناطق الريفية، تحتل المرأة طليعة الممارسات الزراعية المستدامة باستخدام المعرفة التقليدية والتقنيات المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ على المحاصيل والماشية، من خلال مبادرات مثل الزراعة العضوية، والحفاظ على المياه، وإدارة التربة، لا تعمل المرأة على تعزيز الأمن الغذائي فحسب، بل تحافظ أيضا على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية منتدى الاتحادات الفيدرالية روبك تشاتوبادياي، إن المشروع يمكّن المرأة ويساعدها في تعزيز دورها الريادي، موضحا أن مشاريع الجمعية شاملة في الأردن وتونس والمغرب، وتهدف إلى تمكين المرأة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف أن المنتدى نفذ العديد من الأنشطة لبناء قدرات السيدات القياديات في محافظات المملكة حول مكافحة التغير المناخي والتحديات التي تواجها المحافظات في المملكة، ونقل المعرفة في القوانين البيئية الولية والوطنية والتفكير في المشاريع البيئية ومكافحة التصحر وحماية الغابات.

وقال مدير مشروع المرأة في العمل المناخي مع مؤسسة القيم البيئية للتنمية المستدامة المهندس أحمد القطارنة، إن لقاء اليوم يأتي لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في التصدي لتغير المناخ في الأردن ومساهماتهن شاسعة ومتنوعة، مؤكدا على أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ضروريين لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يطرحها تغير المناخ.

وأوضح أن الأردن قطع خطوات كبيرة في مجال صنع السياسات واتخاذ القرارات، حيث تُبرز المبادرات مثل الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين التفاني في تعزيز مشاركة النساء في صياغة سياسات تغير المناخ.

وأكد أن المنظمات النسائية في الأردن تعتبر مصدر إلهام وتعمل بلا كلل على نشر الوعي حول تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات، وتدعو بشغف لصياغة سياسات تتعامل مع الضعف الذي يتعرض له الجنسين بشكل خاص، مدافعة عن حقوق النساء، وتسلط الضوء على المساهمات القيمة التي تقدمها النساء في التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وفي المشهد الريادي، أشار القطارنة إلى أن النساء يحددن مكانتهن في قطاع الاقتصاد الأخضر، وفي إنشاء أعمال مستدامة في مجالات مثل السياحة البيئية، والزراعة العضوية، وإعادة التدوير، حيث تسهم بشكل كبير في التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق وزارة الزراعة، بلغت نسبة مشاركة النساء في برامج التدريب والتأهيل في قطاع الإرشاد الزراعي 60 بالمئة، حيث شاركت أكثر من 2000 سيدة في برامج الوزارة المختلفة، وجرى تقديم منح بنسبة 11 بالمئة من إجمالي المستفيدين في مشاريع الحديقة المنزلية والآبار والينابيع، وسجلت ما يقارب 24 سيدة من صاحبات المشاريع في حاضنة الابتكار التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية بالإضافة لتنظيم المهرجانات الريفية المتنوعة.

وبحث المؤتمر مخاطر وتحديات العمل المناخي في الأردن والآثار المتوقعة للسيناريوهات ضمن التقرير الرابع للبلاغات الوطنية التغير المناخي، إضافة إلى دور الحكومة في تعزيز وتمكين دور المرأة في السياسات والتشريعات وقوانين وبرامج التغير المناخي والمحافل الدولية بما في ذلك مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ.

وناقش المؤتمر أيضا إجراءات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها في تمكين المرأة في العمل المناخي، والحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي، وتحقيق المنعة والصمود للمرأة العاملة في الزراعة.

كما ناقش المؤتمر في جلساته أيضا، دور وزارة المياه وسلطة وادي الأردن وأمانة عمّان في تمكين السيدات من مواجهة التغير المناخي وكيفية التعامل مع آثاره ومخاطره، ودور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم وتمكين المرأة في العمل المناخي والسياسات البيئية بالإضافة إلى دور اللجنة كمظلة للسيدات في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ البرامج والمشاريع للسيدات لمواجهة التغير المناخي.

--(بترا)

رح/رق

07/02/2024 15:13:38

