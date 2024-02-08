أبو السمن يتفقد جسر الملك حسين ويوعز بتنفيذ تحسينات للطرق المحيطة والساحات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)-تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، سير الأعمال في مركز حدود جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واطلع ابو السمن خلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، على انسيابية الحركة من وإلى الجسر بعد أن أنهت وزارة الأشغال مشروع تأهيل المنطقة المحيطة والذي تضمن توسعة وتعبيد الطريق أمام الجسر وازالة الاعتداءات على حرم الطريق، إضافة الى تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.
واستمع من مدير المركز العقيد رأفت المعايطة الى أبرز الاحتياجات فيما يتعلق بالمباني والشوارع والساحات التي من شأن العمل عليها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تأهيل المراكز الحدودية لتقديم الخدمة الفضلى للقادمين والمغادرين الى المملكة وتوفير الامكانيات اللازمة لديمومة الخدمات لزوار المملكة وخصوصا الفلسطينيين الذي يعتبر الأردن المتنفس الوحيد لهم.
واوعز بدراسة مطالب وملاحظات العاملين في الجسر وملاحظاتهم، وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.
- -(بترا)
م ح/ف ق
07/02/2024 15:01:14
MENAFN08022024000117011021ID1107826933
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