أبو السمن يتفقد جسر الملك حسين ويوعز بتنفيذ تحسينات للطرق المحيطة والساحات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)-تفقّد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، سير الأعمال في مركز حدود جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واطلع ابو السمن خلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، على انسيابية الحركة من وإلى الجسر بعد أن أنهت وزارة الأشغال مشروع تأهيل المنطقة المحيطة والذي تضمن توسعة وتعبيد الطريق أمام الجسر وازالة الاعتداءات على حرم الطريق، إضافة الى تأهيل الأرصفة والجزيرة الوسطية.

واستمع من مدير المركز العقيد رأفت المعايطة الى أبرز الاحتياجات فيما يتعلق بالمباني والشوارع والساحات التي من شأن العمل عليها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تأهيل المراكز الحدودية لتقديم الخدمة الفضلى للقادمين والمغادرين الى المملكة وتوفير الامكانيات اللازمة لديمومة الخدمات لزوار المملكة وخصوصا الفلسطينيين الذي يعتبر الأردن المتنفس الوحيد لهم.

واوعز بدراسة مطالب وملاحظات العاملين في الجسر وملاحظاتهم، وتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.

- -(بترا)

م ح/ف ق

07/02/2024 15:01:14