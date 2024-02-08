الملكي للدراسات الدينية ينظم فعالية ضمن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية، بالتعاون مع السفارة التايلاندية في عمان وجائزة الحسن للشباب، فعالية وئامية ضمن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

وشارك في الفعالية، شباب من مختلف الجامعات الأردنية بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي بين المشاركين وقبول الآخر وفهمه.

وزار المشاركون، في إطار الفعالية، مركز سيدة السلام، والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، حيث ركزت الفعالية هذا العام على موضوع الوئام والعمل الإنساني.

وتخلل هذه الزيارات حوارات نقاشية، أكد فيها المستشار الأكاديمي للمعهد الدكتور عامر الحافي، أن العمل الإنساني هو عبادة أكدت عليها الشرائع السماوية، وأن الوئام لا يقتصر على الحديث عن المعتقدات الدينية، وانما يتعدى ذلك الى الفعل الإنساني المشترك وتحقيق الخير العام.

وقال إن التسابق والتنافس يجب أن يتجه الى عمل الخير وأن يبتعد عن الجدل في العقائد والأفكار المجردة.

يذكر أن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان طرحت لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2010 من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي 20 تشرين الأول 2010، تم تبني المبادرة بالإجماع من قبل الأمم المتحدة، ليصبح أول أسبوع من شهر شباط كل عام أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

--(بترا)

م خ/ أ أ/ب ط

07/02/2024 13:19:13