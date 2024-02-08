الملكي للدراسات الدينية ينظم فعالية ضمن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا) - نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية، بالتعاون مع السفارة التايلاندية في عمان وجائزة الحسن للشباب، فعالية وئامية ضمن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.
وشارك في الفعالية، شباب من مختلف الجامعات الأردنية بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي بين المشاركين وقبول الآخر وفهمه.
وزار المشاركون، في إطار الفعالية، مركز سيدة السلام، والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، حيث ركزت الفعالية هذا العام على موضوع الوئام والعمل الإنساني.
وتخلل هذه الزيارات حوارات نقاشية، أكد فيها المستشار الأكاديمي للمعهد الدكتور عامر الحافي، أن العمل الإنساني هو عبادة أكدت عليها الشرائع السماوية، وأن الوئام لا يقتصر على الحديث عن المعتقدات الدينية، وانما يتعدى ذلك الى الفعل الإنساني المشترك وتحقيق الخير العام.
وقال إن التسابق والتنافس يجب أن يتجه الى عمل الخير وأن يبتعد عن الجدل في العقائد والأفكار المجردة.
يذكر أن مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان طرحت لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول 2010 من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي 20 تشرين الأول 2010، تم تبني المبادرة بالإجماع من قبل الأمم المتحدة، ليصبح أول أسبوع من شهر شباط كل عام أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.
--(بترا)
م خ/ أ أ/ب ط
07/02/2024 13:19:13
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