انطلاق المنتدى العربي الأول حول ندرة المياه بالمناطق الجافة وشبه الجافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- انطلقت من الجامعة الأردنية أعمال المنتدى العربي الأول حول ندرة المياه وإدارتها في المناطق الجافة وشبه الجافة بعنوان "الابتكار من أجل إدارة مستدامة للمياه"، الذي تنظمه كلية الزراعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" واللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، يهدف المنتدى إلى مشاركة الخبرات العربية والعالمية في مجال إدارة المياه تحت ظروف الشح المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه لضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه بحلول عام 2030.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال افتتاحه فعاليات المنتدى مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن علينا أن نتبع نهجا شاملا ومتكاملا لإدارة المياه بما في ذلك تحسين إدارة المياه ووضع لوائح لاستخدامه وتوفير التمويل للبنية التحتية اللازمة من خلال إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات والمستويات الحكومية والمجتمعات المحلية كذلك ما يمكننا من وضع سياسات فعالة للموارد المائية تعزز الاستخدام المستدام للمياه، وتضمن إدارة الموارد المائية لصالح الجميع.

وأضاف أن الماء والغذاء والطاقة والبيئة تمثل رباعية القرن، ‎فالمياه تكمن في صميم التكيف مع تغير المناخ، ولا بد من عمل حلقة وصل حاسمة بين النظم المناخية وما يقوم به البشر من تأثير على تلك النظم، حيث إن الغذاء أمر أساسي لمعيشة الناس، وهو مورد محدود لا يمكن الاستغناء عنه لما يمثله من رفاه للإنسان.

ولفت عبيدات إلى أن الخبراء يرون أن هناك صورة مثيرة للقلق تتعلق بالتنمية السياسية وبقاء الإنسان، وقد أصبح لزاما علينا أن نعمل معا محاولين الابتعاد عن دائرة الخطر والعطش والجوع، لذلك لا بد من عمل تقوم به الحكومات بمشاركة أصحاب الشركات والجمعيات ودوائر البيئة، بحسب تعبيره.

وأكد أن الشباب والأجيال القادمة هم من سيدفعون الثمن، في إشارة إلى أن البحوث التي أجرتها الأمم المتحدة تكشف عن أن ما يقارب نصف سكان العالم سيعانون من إجهاد مائي شديد بحلول عام 2030.

من جهته، قال مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الألسكو الدكتور محمد أبو درويش، إن ندرة المياه تشكل التحدي الأكبر للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتهدد الأمن المائي والأمن الغذائي والازدهار في المنطقة العربية التي تعد الأكثر ندرة في المياه، لافتا الى أن إذ إن 19 دولة عربية من أصل 22 دولة، تقع في نطاق شح المياه، لافتا إلى أن ما يقارب 50 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية وفقا لتقارير أممية.

وأضاف أن الألسكو بالتعاون مع الجامعة الأردنية، تسعى من خلال المنتدى الى السير على خطى الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والابتكار، التي أوكلت القمة العربية الثامنة والعشرون المنعقدة في الأردن عام 2017 مهمة متابعة تنفيذها للألسكو، حيث دعت ضمن آليات تنفيذها المتعددة إلى تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جعل البحث العلمي والابتكار في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية ومعالجة العجز في تأمين الاحتياجات المائية وضعف الوعي المجتمعي بقضايا المياه ونقل وتوطين التقانات الحديثة لمعالجة ندرة المياه أولوية من أولويات البحث العلمي.

بدوره، قال عميد كلية الزراعة في الجامعة الأردنية الدكتور عايد العبداللات، إن التحدي الذي نواجهه اليوم يتطلب منا جميعا البحث عن حلول جذرية ومبتكرة، والتفكير بروح التعاون الفعال، الأمر الذي ذهبت إليه كلية الزراعة في الجامعة الأردنية و"الألسكو" ليكون هذا المنتدى نافذة للحوار وتبادل الخبرات، لتطوير سياسات مستدامة لإدارة المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وأكد، أن وفرة المياه مرتبطة بالازدهار والحياة الكريمة لكافة الشعوب على وجه الأرض، وأن ندرتها مرتبطة بالمآسي والحروب والنزاعات والمجاعات، مشيرا إلى تقارير البنك الدولي التي تقرر بأن ندرة المياه تؤثر حاليا على أكثر من نصف سكان العالم، حيث تضع معظم البلدان اليوم ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المائية المتاحة لتوفيرها لشعوبها.

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، خبراء ومتخصصون من مختلف الدول العربية، ويتناول محاور عدة تتعلق بالحوكمة الرشيدة والإدارة المتكاملة لموارد المياه، والابتكار والتكنولوجيا لمواجهة تحديات ندرة المياه، والسبل والآليات لتطوير الابتكار ونشره من أجل إدارة مستدامة للمياه، وسيجري فيها التركيز على المفاهيم الحديثة المرتبطة بإدارة المياه وعلاقتها مع القطاعات الأخرى مثل الطاقة والغذاء والبيئة، إضافة إلى ربط إدارة المياه بالتحديات المستقبلية مثل التغير المناخي والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

‎الى ذلك، تعقد على هامش أعمال المنتدى جلسة حوارية شبابية بعنوان "رؤية و منظور الشباب لندرة المياه" يتم خلالها الاستماع إلى آرائهم المتعلقة بندرة المياه، ومقترحاتهم ليكون لهم صوتا مسموعا ودورا فاعلا في مواجهات التحديات المتعلقة بندرة المياه والتنمية المستدامة، لإشراك الشباب في صناعة القرار وتعزيز دورهم في مجتمعاتهم.

--(بترا)

س ص/ أ أ / س س

07/02/2024 13:18:27