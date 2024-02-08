الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 شباط (بترا) - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن فشل المجتمع الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنما يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية الاسرائيلية أمام حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذا الفشل الدولي يؤدي يوميا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إغلاق الطرق الرئيسة ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكل بالمواطنين الفلسطينيين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
07/02/2024 13:15:41
MENAFN08022024000117011021ID1107826920
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