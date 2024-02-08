ورشة عمل حول مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، هو أحد المشاريع الرائدة في الأردن والتي يتم تنفيذها من قبل الوزارة وبتمويل من البنك الدولي، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تيك ويف"، نظمتها الوزارة اليوم الأربعاء، بحضور السفير البريطاني في الأردن فيليب هول، وممثلين من البنك الدولي، وذلك للتعريف بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بهدف ربط شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالفرص التي يوفرها المشروع والاستفادة منها.

وبين الهناندة، أن المشروع يهدف إلى دعم نمو الشركات الرقمية ومنصات العمل الحر في الأردن ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن المشروع يعتبر أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

من جهته أشاد السفير البريطاني بنمو وإنجازات الشركات الأردنية في قطاع التكنولوجيا، قائلا أن الأردن يتميز بوجود إمكانات هائلة بفضل موقعه المهم الذي يجعله يخدم أسواق التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وتوفر الكفاءات والمواهب الرائعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تمتعه بالبنية التحتية القوية في الاتصالات، ما ساهم بتقديم الدعم من المملكة المتحدة، لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، للعمل على ازدهار وتطور قطاع التكنولوجيا في الأردن.

وهدفت الورشة إلى زيادة الوعي بمحاور مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وأهم الحوافز التي يقدمها المشروع للشركات الرقمية، وكيفية الاستفادة منها وشرح المعايير والمتطلبات الخاصة بالتقديم، كما هدفت إلى عرض أهم البرامج والمبادرات التي ينفذها المشروع كبرامج تطوير وتدريب المهارات الرقمية وبرنامج "جوردن سورس"، الذي يعنى بالترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة.

وجرى خلال الورشة عرض قصص نجاح حققها مجموعة من المستفيدين من حوافز المشروع، والتي انعكست إيجابا عليهم ومكنتهم من تأسيس شركات ومشاريع ساهمت في توظيف مئات الأشخاص والنهوض بهم.

وشارك في الورشة عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية ومجموعة من البنوك ومسرعات الأعمال في الأردن.

يشار إلى أن أهم الحوافز التي يقدمها المشروع تتضمن حافز دعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات)، والذي يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة، وحافز التوسع إلى أسواق جديدة (تطوير الأعمال)، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة، وحافز (منصات الأعمال الحرة) الذي يهدف إلى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد، من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والشركات الخاصة لتدريب الأفراد على آلية استخدام هذه المنصات.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

07/02/2024 13:12:57