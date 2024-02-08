مجلس النواب يوافق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - محمود خطاطبة - وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، بعد التعديل، على النحو الآتي "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس".

وتبلغ نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية 7 بالمئة، بينما تبلغ في القوائم العامة (الوطنية) 2.5 بالمئة.

وأكد رئيس مجلس النواب الصفدي، أن مُقترح تعديل قانون الانتخاب "لا يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي، أو أي حزب آخر".

جاء ذلك ردًا على النائب صالح العرموطي، الذي أشار إلى تحليلات إعلامية، تتحدث عن "استهداف" الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب، مُطالبًا الحُكومة بالرد على هذه التقارير، وتوضيح الأسباب الموجبة للرأي العام.

وكان أعضاء كُتلة الإصلاح النيابية كُل من: ينال فريحات، صالح العرموطي، حسن الرياطي، محمد أبو صعيليك، بالإضافة إلى النائب محمد عكور، قد رفضوا التعديل المُقترح على "مُعدل الانتخاب"، بينما أيده النواب: علي الخلايلة، هايل عياش، ونضال الحياري.

في حين أوضح النائب عبدالمنعم العودات المسار القانوني لتعديل مشروع القانون، حيث قدم موجزًا بشأنه، مُقترحًا إضافة فقرة "من خلال المسار التنافسي"، بعد كلمة مقعدان في المادة.

وكان المجلس ناقش، في جلسة سابقة، مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، وقتها، عن مُذكرة نيابية وقع عليها 104 نواب، تُطالب بتعديل تلك المادة، قائلًا إنه تم تحويل المُذكرة إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها ناقشتها بشكل تفصيلي.

وحسب الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الانتخاب"، فقد جاء لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر مُمكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

من جهة ثانية، أدت النائب صباح خليل الدردور، في بداية الجلسة، اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة 80 من الدستور الأردني، خلفًا للنائب المرحوم عبدالسلام ذيابات، كونها الحاصلة على أعلى الأصوات ومن نفس القائمة الفائزة، والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثانية / مُحافظة إربد.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب: "أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مُرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مُرشح فيها، وإذا تعذر ذلك، فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مُرشحي القائمة التي تليها مُباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها".

وفي أول كلمة لها تحت قُبة البرلمان، ترحمت الدردور على النائب الراحل الذيابات، بينما قالت إن دور الأردنيين في حماية وطنهم متواصل لا ينقطع.

وأضافت أننا نعيش في واحة أمن واستقرار، على الرغم من وجودنا وسط محيط مُلتهب تتقاذفه براكين الغضب من كل مكان، مؤكدة أن الواجب يقتضي على الأردنيين أن يكونوا عونًا وسندًا للجيش العربي والأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن والاستقرار.

وتعهدت الدردور على نفسها العمل من أجل الوطن والمواطن.

-- (بترا)

م خ/ب ط

07/02/2024 13:09:22