12 قتيلا في انفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات في باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- قتل 12 شخصا على الأقل وجرح 25 آخرون اليوم الأربعاء، جنوب غرب باكستان قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية، التي ستجري غدا الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، قال مسؤول في الشرطة المحلية، إن الانفجار الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 25، وقع بمنطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب).
وتصاعدت أعمال العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات، حيث قُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية التي انتهت رسميا منتصف الليلة الماضية، كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.
وتتسم الحملات الانتخابية في باكستان عموما بأعمال عنف، حيث تعرّض العديد من المرشحين والناخبين في السابق لهجمات مسلحة وتفجيرات تبناها متمردون.
بدورها نشرت السلطات الباكستانية، أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد، حيث بدأت اليوم الأربعاء، بتوزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
07/02/2024 12:48:22
MENAFN08022024000117011021ID1107826915
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