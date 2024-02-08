12 قتيلا في انفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات في باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قتل 12 شخصا على الأقل وجرح 25 آخرون اليوم الأربعاء، جنوب غرب باكستان قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية، التي ستجري غدا الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، قال مسؤول في الشرطة المحلية، إن الانفجار الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 25، وقع بمنطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب).

وتصاعدت أعمال العنف في الفترة التي تسبق الانتخابات، حيث قُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية التي انتهت رسميا منتصف الليلة الماضية، كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

وتتسم الحملات الانتخابية في باكستان عموما بأعمال عنف، حيث تعرّض العديد من المرشحين والناخبين في السابق لهجمات مسلحة وتفجيرات تبناها متمردون.

بدورها نشرت السلطات الباكستانية، أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد، حيث بدأت اليوم الأربعاء، بتوزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

07/02/2024 12:48:22