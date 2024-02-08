النواب الأميركي يصوّت بعدم الموافقة على حزمة مساعدات لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 7 شباط (بترا)- صوّت مجلس النواب الأميركي ليلة امس الثلاثاء بعدم الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، بعد أن صوت 167 ديموقراطياً بـ "لا".
وتدور معركة في الكونغرس بين الجمهوريين والرئيس الديموقراطي بشأن المساعدات الأميركية، ففي حين تريد مجموعة من البرلمانيين الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل في حربها ضدّ حماس، فإنّهم يرفضون إقرار أموال جديدة لأوكرانيا، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب طويلة لا تعرف نتائجها.
--(بترا)
ب خ/اح
07/02/2024 12:56:26
MENAFN08022024000117011021ID1107826914
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