الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية وارتفاع حصيلة الأسرى إلى 6900

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 35 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، جنين، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، بيت لحم، طوباس، طولكرم، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى نحو 6900 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

07/02/2024 12:36:02