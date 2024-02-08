النواب: ربع قرن من عهد الملك عنوانه العزم والحزم والبناء والعطاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة النواب التي عقدت اليوم الأربعاء، إنه في هذا اليوم نجدد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قدم طيلة 25 عاماً من عهده الميمون، فكان العزم والحزم والبناء والعطاء عنوانا لهذه المسيرة التي برهن فيها الأردنيون مع قيادتهم، أبلغ معاني التلاحم والوفاء، ليكون هذا الوطن، منيعا في وجه عاصفات الأيام، قاطعا مثل حد الحسام، بوجه الطامعين الواهمين.

وأكد في مستهل الجلسة، إننا نستذكر بحلول ذكرى الوفاء والبيعة، بعظيم المعاني بعظيم المعاني الوفاء للراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، وقد حمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة من أجل الوصول لدولة المؤسسات والقانون فغدا الأردن بعهده وطناً منيعاً وقف في وجه كل الصعوبات بقوة وثبات.

وأضاف، "لقد بقي الأردن طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، واحة أمن واستقرار، وأنموذجا يُحتذى في المنطقة لشكل الدولة القوية المبنية على قيم من التسامح والوئام وسيادة القانون واستقرار مسيرتها الديمقراطية، وحمل جلالة الملك على عاتقه تحقيق التنمية الشاملة في المسارات كافة، مثلما بقي حاملا أمينا لوصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية، مناديا بالحل السلمي، سبيلا لمختلف الأزمات".

وأوضح، أن الأردن سيبقى بعون الله، قلعة الصمود تحميه سيوف الحق والزنود، نشامى الجيش وفرسان المخابرات وبواسل الأمن، شامخات رؤوسهم بالحق ولا تنحني إلا عند السجود، وقد أقسموا، قسم الرجال الصادقين، أن يبقى هذا الوطن بقيادة عميد آل البيت الأطهار، منارة الأوطان، قوي البنيان، لا مكان لليأس فيه، ولا تعرف التشاؤم أو الانكسار، هامات الأردنيين، ليغدو هذا الوطن كما نريد على الدوام مُهابا مصان كما كان على مدى الأزمان.

وختم الصفدي بالقول: "بالتزامن مع هذه الذكرى الغالية، كان نشامى المنتخب الوطني، يقدمون للوطن أغلى الهدايا وأعظم الأفراح، حيث أدخلوا البهجة في قلوب الأردنيين جميعاً بوصولهم لنهائي كأس آسيا، فتحية الفخر بهم جميعاً وقد رفعوا رؤوسنا عالياً بهذا الإنجاز الكبير، ومبارك لسيد البلاد راعي الرياضة الأول مولاي المفدى، ولسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولكل أبناء شعبنا العظيم، هذا هو الأردن، يجعل دوماً من التحديات فرصاً، ويثبت دوماً أنه وطن القوة والمنعة والمجد.

الى ذلك، عرض مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.

وتضمن الفيديو مضامين خطابات العرش السامي طيلة خمسة وعشرين عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات إلى العمل بها، كما تضمن الانجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وعدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات التي واكبها.

-- (بترا)





م خ/أ أ/ب ط

07/02/2024 12:35:10