مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومنظمة أمديست

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 7 شباط (بترا) -وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنظمة «أمديست» للخدمات التعليمية والتدريبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تطوير مهارات الشباب الأردني في مجالات المهارات الوظيفية والرقمية الملائمة لقطاع الطيران .
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تقديم التدريب اللازم لعدد من شباب المجتمع الأردني في المهارات الوظيفية والرقمية الملائمة لقطاع الطيران، وتقديم السّير الذاتية للأفراد المتقدمين لبرنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في القطاع الجوي،اضافة إلى التعاون مع الكليات والأقسام المعنية بهذا المشروع لتعزيز فرص التعاون في فعاليات تثري الفرص التوظيفية ولقاء القطاع الخاص للمتدربين الذين سيتم اختيارهم من طلبة السنة الأخيرة في أقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الطيران والهندسة الصناعية.
ووقع المذكرة ، نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، والمدير القطري لأميدست الأردن نور الرشيد، بحضور الدكتورة حنان النمري.
وأكدت أبو دلو حرص الجامعة وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على تنمية المهارات الرقمية ومهارات التواصل والجاهزية الوظيفية لدى طلبة الجامعة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبًا أساسيًا لتؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي، موضحةً أن الجامعة ستقدم الدعم لأمديست من خلال مشاركتها بالمعايير الفضلى ودعم جهود الاختيار.
وبيَّنت الرشيد أن المنظمة تعمل على تطوير برامج فعّالة تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة، للمساهمة في جذب المانحين والشركاء وتصميم البرامج لتحقيق أهداف التنمية لدى الوزارة، مشيدةً بتجارب جامعة العلوم والتكنولوجيا الرائدة والمميزة على مختلف الأصعدة.
و امديست منظمة خاصة غير ربحية تهدف إلى تحسين فرص التعليم والتدريب في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق توفير تعليم اللغة الانجليزية والتدريب على المهارات المهنية والتعليمية، كما انها تدعم العديد من مشروعات التنمية المؤسسية في المنطقة، وتدير برامج التبادل الثقافي والتعليمي فيما بينها.
--(بترا)
ب.و / ا ص / س س
07/02/2024 12:28:41
MENAFN08022024000117011021ID1107826911
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