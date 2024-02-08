مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومنظمة أمديست

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 7 شباط (بترا) -وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنظمة «أمديست» للخدمات التعليمية والتدريبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تطوير مهارات الشباب الأردني في مجالات المهارات الوظيفية والرقمية الملائمة لقطاع الطيران .

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تقديم التدريب اللازم لعدد من شباب المجتمع الأردني في المهارات الوظيفية والرقمية الملائمة لقطاع الطيران، وتقديم السّير الذاتية للأفراد المتقدمين لبرنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق في القطاع الجوي،اضافة إلى التعاون مع الكليات والأقسام المعنية بهذا المشروع لتعزيز فرص التعاون في فعاليات تثري الفرص التوظيفية ولقاء القطاع الخاص للمتدربين الذين سيتم اختيارهم من طلبة السنة الأخيرة في أقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الطيران والهندسة الصناعية.

ووقع المذكرة ، نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، والمدير القطري لأميدست الأردن نور الرشيد، بحضور الدكتورة حنان النمري.

وأكدت أبو دلو حرص الجامعة وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على تنمية المهارات الرقمية ومهارات التواصل والجاهزية الوظيفية لدى طلبة الجامعة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبًا أساسيًا لتؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي، موضحةً أن الجامعة ستقدم الدعم لأمديست من خلال مشاركتها بالمعايير الفضلى ودعم جهود الاختيار.

وبيَّنت الرشيد أن المنظمة تعمل على تطوير برامج فعّالة تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة، للمساهمة في جذب المانحين والشركاء وتصميم البرامج لتحقيق أهداف التنمية لدى الوزارة، مشيدةً بتجارب جامعة العلوم والتكنولوجيا الرائدة والمميزة على مختلف الأصعدة.

و امديست منظمة خاصة غير ربحية تهدف إلى تحسين فرص التعليم والتدريب في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق توفير تعليم اللغة الانجليزية والتدريب على المهارات المهنية والتعليمية، كما انها تدعم العديد من مشروعات التنمية المؤسسية في المنطقة، وتدير برامج التبادل الثقافي والتعليمي فيما بينها.

--(بترا)

ب.و / ا ص / س س

07/02/2024 12:28:41