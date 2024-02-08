كنعان: وقف دعم الاونروا طلقة قاتلة للعمل الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 شباط (بترا) صالح الخوالدة- اعتبر امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان ان وقف دعم منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتسغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) هو بمثابة طلقة قاتلة للعمل الإنساني .

وقال كنعان لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه ومقدساته، تنبه الرأي العام الدولي إلى خطورة ما تتعرض له (الاونروا) من سياسة تضييق صهيونية ممنهجة.

واضاف، ان هذا التضييق يظهر في أمرين هما: أولاً؛ تعليق عدد من الدول دعمها لوكالة (الاونروا) بسبب الذرائع المضللة التي تروج لها الحكومة الاسرائيلية حول مشاركة عدد من موظفي الوكالة في أحداث (طوفان الأقصى) من خلال اتهام 12 موظفاً من أصل 13 الفا يعملون في مؤسسات الوكالة في غزة، وثانياً؛ توجه الحكومة اليمينية الاسرائيلية والمؤسسات الاستيطانية لطرح مشاريع تهويدية كبديل لمؤسسات وكالة (الاونروا) في فلسطين ومن ذلك محاولة تنفيذ مشروع (مجمع المدارس) في شعفاط في القدس بديلا عن مدارس الوكالة، وهو ما يضع صعوبات أمام عمل الاونروا التي تحتاج ميزانيتها أساساً لزيادة الدعم وليس التعليق أو خفض قيمة المبالغ المقدمة.

وقال، ان العالم أمام سياسة اسرائيلية تهدف إلى محو ملف اللاجئين، والقضاء على ابرز ملفات القضية الفلسطينية بما في ذلك حق العودة المنصوص عليه بقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى أن يجري هو حرب صهيونية على كل ما هو فلسطيني .

وأشار الى ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، تؤكد أهمية الدعم الاردني للشعب الفلسطيني بما في ذلك وجود مؤسسات خدماتية أردنية تُساند عمل منظمة (الاونروا) ومنها المدارس التابعة لوزارة الاوقاف الأردنية في القدس التي تنفق سنوياً ما يزيد على 15 مليون دينار على الاوقاف في القدس.

كما أشار كنعان الى المستشفيات الميدانية الاردنية في غزة ونابلس، والجهود الاردنية الاغاثية المتواصلة ما يتطلب تأييدا ودعما دوليا لهذه الجهود والسعي الفوري لمساندة وكالة الاونروا، وعودة الدول التي علقت الدعم عن قرارها، بسبب الضرر الناجم عن ذلك باعتباره عقابا جماعيا، لافتا الى أن (الاونروا) تُشكل العمود الفقري لحماية الملايين من الابرياء الذين يواجهون إبادة ومحرقة اسرائيلية عنصرية همجية.

ويُناط بوكالة (الاونروا) التي تأسست سنة 1949 اثر عملية التهجير القسري التي نفذتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ونتج عنها الملايين من اللاجئين، تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم للبنية التحتية والمخيمات والقروض الصغيرة والاستجابة الطارئة، وتشمل خدماتها الانسانية خمسة ملايين وتسعمئة الف من لاجئ داخل الاراضي المحتلة وخارجها.

وبحسب التقرير الصادر عن (الاونروا) في الاسبوع الاول من شباط الحالي وبعد اكثر من مئة يوم على العدوان الاسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة المحتل، نزح حوالي مليون وسبعمئة الف داخل القطاع وبنسبة تزيد على 75 بالمئة من عدد السكان المقدر بحولي مليونين يعيشون اوضاعا مأساوية ويحتمون داخل 154 ملجأ تابعة للوكالة.

وتضررت بفعل هذه الحرب 147 منشأة تابعة للاونروا، وبقيت 4 مراكز صحية عاملة من أصل 22 مركزاً، وقتل 152 موظفاً من موظفي الوكالة، وغير ذلك الكثير مما ينذر بكارثة انسانية خطيرة، يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها لعدم اتخاذه خطوات عملية تلزم اسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي تقترفها ضد المدنيين سواء في غزة أو في القدس أو في مدن الضفة الغربية.

--(بترا)

ص خ /اص

07/02/2024 12:17:43

