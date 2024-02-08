عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ124 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 شباط (بترا) - استشهد أكثر من 19 فلسطينيا وأصيب العشرات باستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ124 على التوالي في جميع أنحاء قطاع غزة، وتشديد قصفها العنيف والأحزمة النارية خاصة على مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، شنت منذ صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، تحدثت مصادر صحية بالقطاع، عن استشهاد 12 فلسطينيا في رفح في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي، بالإضافة الى وجود عشرات المصابين والمفقودين.

وأضافت المصادر، أن أما وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزهور شمالي رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على منطقة البطن السمين في خانيونس، ووصلت جثامين 3 شهداء من منطقة جورة اللوت في خانيونس وصلت إلى المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع.

كما استشهدت امرأة فلسطينية برصاص قناص إسرائيلي عند بوابة مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية حجم الدمار في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وانتشار جثامين الشهداء في الطرقات.

الى ذلك، استشهد فلسطيني واحد وأصيب اخرون برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق، إن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 27585 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، و66978 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

07/02/2024 12:08:06

