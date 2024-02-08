اختتام معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 5 ملايين زائر ومشاركة 42 دار نشر أردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 شباط (بترا) - اختتمت أمس فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي شهدت على مدار 13 يومًا توافد نحو 5 ملايين زائر من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات العربية والأجنبية.

وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، وكاتب الأطفال يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

وشارك بهذه الدورة، التي أقيمت تحت شعار "نصنع المعرفة...نصون الكلمة"، 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من 70 دولة، كما تم تنظيم 550 فعالية ‏ثقافية، ضمت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين: "إن ما حققه معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الحالية، هو شيء جدير بالفخر كونه يُمثل علامة مضيئة ومُشرفة تعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع".

وحول مشاركة الأردن، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 55 فرصة للكثير من الناشرين العرب، مشيرا إلى حرص الناشر الأردني على المشاركة في هذا المعرض لمكانته على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن هذه الدورة امتازت بزيادة عدد دور النشر الأردنية المشاركة مقارنة بالدورات السابقة، حيث بلغ عددها 42 داراً، مؤكدا أن هذه المشاركة تؤشر إلى التعاون الثقافي الوثيق بين الأردن ومصر.

وأكد أن معرض القاهرة فرصة حقيقية للناشر الأردني والعربي، لأنه المعرض الأول على مستوى الوطن العربي، ومناسبة للاطلاع على ثقافة الآخرين والإصدارات الجديدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى تنوع المشاركة الأردنية بإصدارات شملت الكتاب العلمي الأكاديمى والرواية وكتاب الطفل والثقافة العامة وغيرها من المجالات الجاذبة للقارئ المصري والعربي.

فيما أكد مدير مديرية الدراسات والنشر بوزارة الثقافة ومدير مكتبة الأسرة الدكتور سالم الدهام، أن مشاركة الأردن في المعرض تشمل مئة عنوان من إصدارات وزارة الثقافة، وتأتي التزاما بتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية للتبادل الثقافي، تحدد أوجه التعاون في مجال النشر والمعارض والكتب.

وتتنوع المشاركة الأردنية بين إصدارات مكتبة الأسرة والمدن الثقافية، وهي سلاسل النشر التي تتنوع بين كتب الفلسفة والأدب والتاريخ وعلم الاجتماع ونافذة على الترجمة والأدب العالمي.

من جهته، أكد الكاتب الأردني جلال برجس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تطور للخروج من الإطار النمطي لمعارض الكتب نحو آفاق ثقافية ليست فقط متعلقة بالكتاب والندوات المتخصصة، وإنما إلى توسيع الحالة الشعبية، ما دفع إلى الإقبال على الكتاب والقراءة والثقافة.

وأوضح أنه شارك في ندوة عن آفاق الرواية العربية، وحفل توقيع الإصدار الجديد (نشيج الدودوك)، وهي سيرة روائية صدرت طبعتها عن دار الشروق، بالإضافة إلى عدد من الندوات واللقاءات مع جمهور القراء حول الإصدار الجديد الذي جاء بعد رواية دفاتر الوراق، التي نالت الجائزة العالمية للرواية العربية.

وطرحت دار الشروق مجموعة من المؤلفات القيمة خلال مشاركتها بالمعرض، ضمت عددا كبيرا من المؤلفات المتنوعة والعروض المتميزة، في ظل تواجد مجموعة من كبار الكتاب والأدباء الذين شاركوا زوار جناح الدار لحظاتهم داخل المعرض، وقاموا بتوقيع نسخ من أحدث إصدارات الدار، في المجالات الفكرية والعلمية والروايات والكتب.

وأعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، في مؤتمر صحفي، عن اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

-- (بترا)

ن ا/أ م/ب ط

07/02/2024 12:05:10

