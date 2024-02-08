الإعلام القطري: الجماهير الأردنية والعربية عاشت ليلة لا تنسى ابتهاجا بإنجاز النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 7 شباط (بترا)- احتفل الإعلام الرياضي القطري وجميع الصحف الصادرة في قطر اليوم الأربعاء، بالإنجاز الرياضي غير المسبوق الذي حققه المنتخب الأردني لكرة القدم بفوزه التاريخي على منتخب كوريا الجنوبية مساء أمس.

وتغنّت الصحف القطرية بعناوين إبداعية وتغطيات تحليلية للمباراة خصصت لها صفحات عديدة ومساحات كبيرة، حيث وصفت المباراة بـ "الملحمة التاريخية".

وقالت الراية، أكبر الصحف القطرية، في تغطيتها التي حملت عنوان "سوّوها النشامى.. صعقوا الكوري المدجج بالنجوم وطاروا للنهائي التاريخي"، إن الأردن حقق فوزًا صاعقًا على كوريا الجنوبية على ملعب أحمد بن علي، ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت الراية أن المنتخب الأردني استحق الفوز لأنه كان الأفضل والأخطر طوال دقائق المباراة التسعين، وتألق في صفوفه صاحبا الهدفين موسى التعمري، ويزن النعيمات، بفضل سرعة تحركاتهما وإبداعهما في المراوغات، منوهة باختيار التعمري كأفضل لاعب في المباراة.

كما أضافت إنه وعلى وقع هتافات الجمهور الأردني "العب يا أردن"، و"يا أردن جينا من كل مدينة"، بدأ النشامى المباراة بثقة عالية، حيث تبادل لاعبوه الكرة بسهولة وأجبروا المنتخب الكوري على التراجع.

وأكدت الراية أن جماهير النشامى، صنعت ملحمةٌ كبيرةٌ باحتفالاتها أمس بوصول المنتخب الأردني إلى المُباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن صنع الحدث وتفوّق بكل جدارةٍ واستحقاقٍ على المُنتخب الكوري أحد أبرز المُرشحين للفوز بالبطولة، وبات الطرف الأول في نهائي كأس آسيا قطر 2023 مُنتظرًا الفائز من مُباراة العنابي اليوم أمام المُنتخب الإيراني.

وأشارت إلى أن يوم أمس لم يكن يوما عاديًا للجماهير الأردنية في الدوحة، فبعد أن كتب النشامى تاريخًا جديدًا لكرة القدم الأردنية، بإنجاز استثنائي، جالت الجماهير الأردنية شوارع الدوحة وصدى هُتافاتهم تعالى في كل مكان سواء في سوق واقف أو مدينة لوسيل أو الحي الثقافي (كتارا)، أو محطات مترو الدوحة وأنفاقه.

وقالت الراية إن النشامى كتبوا تاريخا جديدًا، وأثبت لآسيا والعالم أنه رقْم صعب، والقادم أجمل بإذن الله، وكانت أرض الملعب شاهدةً أيضًا على الاحتفالات بين اللاعبين وجماهيرهم مع أغنية حيّوا النشامى في الملعب، وكان العَلَم الأردني حاضرًا، ورقص به اللاعبون تعبيرًا عن فرحتهم بالإنجاز غير المسبوق الذي حققوه في البطولة.

وتحت عنوان " الأردني يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.. النشامى إلى لوسيل والشمشون إلى سيول"، قالت صحيفة الشرق إن المنتخب الأردني واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب بعدما نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وأضافت أنه بهذا الفوز، حقق النشامى السبق إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل المونديالي السبت المقبل، في انتظار التحاق ثاني المنتخبات من مباراة العنابي وإيران اليوم، في حين ودع منتخب كوريا إلى سيول، ليواصل سلسلة إخفاقاته في تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 64 عاما.

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حرص على تهنئة النشامى بالإنجاز التاريخي الذي تحقق على الملاعب القطرية، حيث قال في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "من الريان إلى عمَّان... ألف مبروك للأشقاء في الأردن تأهل النشامى للدور النهائي.. والفال إن شاء الله لأبطالنا".

وقالت الراية إن منتخب الأردن، دخل اللقاء بكل قوة أملا في مباغتة الكوري الجنوبي عبر بعض الهجمات السريعة من الأطراف وفي العمق الدفاعي للشمشون، وفرض النشامى سيطرتهم على الكرة في معظم الوقت، مع بعض المحاولات التي هددوا خلالها مرمى الحارس الكوري جو هيون وو.

وأشارت الشرق إلى أن النشامى نجحوا في كسر توقعات الحاسوب الخارق، التابع لشركة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات، الذي رشح منتخب كوريا الجنوبية للتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023، إذ حقق نسبة نجاح تقارب 60 بالمئة من عمليات المحاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، مقابل 21.7 بالمئة للأردن.

وأوضحت أنه وبحسب الحاسوب، فاز "محاربو التايغوك" بنسبة 55.9 بالمئة من 10 آلاف محاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، في حين ظفر "النشامى" بما يزيد قليلا على 1 من كل 5 عمليات محاكاة قبل انطلاق المباراة (21.7 بالمئة)، وهو الفريق الذي تحول من غير المرشح لتخطي دور المجموعات إلى أفضل 4 منتخبات في قارة آسيا.

وأشادت الشرق بتشجيع الجماهير الأردنية لمنتخبهم، وقالت إن هذه الجماهير واصلت زحفها خلف المنتخب، وحرصت على تشجيعه بحماس منقطع النظير طيلة وقت المباراة، ما كان له الأثر الأكبر في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز الغالي.

وأكدت أن الإقبال على تذاكر المباراة، كان كبيرا للغاية، حيث نفدت قبل يوم من المواجهة بعدما ارتفع سقف طموحاتِ الجماهيرِ الأردنيّة، خاصة أن الفريقَ قدَّمَ مُستوياتٍ مُميزةً طَوال البطولة وحقَّقَ نتائجَ رائعةً حتى مع أقوى المُنتخبات، منها التّعادل مع كوريا الجنوبيَّة في دور المجموعات، والفوز على العراق في ثُمن النهائي، وتخطّي عقبة طاجكستان الحصان الأسود في البطولة.

أما صحيفة الوطن، فقد أكدت في تغطيتها تحت عنوان "النشامى.. أفضل ابتسامة"، أن المنتخب الأردني دخل تاريخ كأس آسيا من بابه الواسع، بعدما بلغ، المباراة النهائية من النسخة الحالية من البطولة القارية 2023، عقب فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وقالت إن منتخب النشامى واصل عروضه المبهرة في النسخة الحالية، ليضرب موعدا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض وحامل اللقب، مع نظيره الإيراني اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه لم يسبق للمنتخب الأردني أن بلغ المباراة النهائية، في حين كان أكبر إنجاز له قبل النسخة الحالية هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسختي 2004 في الصين و2011 في الدوحة، علما بأنه غادر النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019 من الدور ثمن النهائي، ليكون النشامى هم عنوان الابتسامة للشعب الأردني بعدما حققوه من إنجاز كبير.

وأكدت أن المنتخب الأردني صمد في الدقائق الأخيرة، واستبسل في الدفاع عن أهدافه، محافظا على انتصار تاريخي منحه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية، وسط فرحة عارمة من الجماهير التي آزرت منتخب بلادها بشكل غير مسبوق.

وقالت صحيفة العرب في تغطيتها تحت عنوان " الأردن يكتب التاريخ.. وكوريا تودع بالدموع"، إن الأردن حقق فوزًا صاعقًا على كوريا الجنوبية ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت أن الجماهير الأردنية والعربية، عاشت أمس، ليلة ولا ألف ليلة بعد الفوز التاريخي والتأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا بعد الانتصار على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، موضحة أن الأفراح لم تكن في الأردن فحسب، ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي من مسؤولي الأندية واللاعبين القدامى والجماهير، بعد أن أشادوا كثيراً بالفوز الرائع والروح العالية للنشامى الذين قهروا الشمشون ولم ينظروا للفوارق بين المنتخبين، وكتبوا التاريخ بالتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، وأيضا الفوز الأول على كوريا الجنوبية.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

07/02/2024 11:46:27