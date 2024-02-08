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النفط يواصل الارتفاع وسط تقديرات باستقرار حجم الإنتاج الأميركي

2/8/2024 4:45:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان7 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025، وهو ما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 73.72 دولار ، اذ ارتفع الخامان قليلا الاثنين الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إنّ الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الأول الماضي والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يومياً حتى شباط 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
ويتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية 1.9 مليون برميل مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.
--(بترا)
رصد/اغ/اص / س س
07/02/2024 11:34:14

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