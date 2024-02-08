المنتخب الوطني يضمن الحصول على 3 ملايين دولار في كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 7 شباط (بترا) - ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار على أقل تقدير، بعد صعوده للمباراة النهائية ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وفاز المنتخب الوطني أمس على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي من البطولة، ليصعد إلى المشهد الختامي لبطولة كأس آسيا.

ويأمل المنتخب الوطني أن يرفع قيمة المبلغ إلى 5 ملايين دولار في حال الفوز باللقب يوم السبت المقبل، حيث يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة قطر وإيران التي تجري اليوم.

ووفق الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا، فإن الفائز باللقب يحصل على 5 ملايين دولار وصاحب المركز الثاني يحصل على 3 ملايين دولار، فيما يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على مليون دولار لكل فريق.

وكان كل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 24 حصل على 200 ألف دولار.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

07/02/2024 11:30:00