المنتخب الوطني يضمن الحصول على 3 ملايين دولار في كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 7 شباط (بترا) - ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار على أقل تقدير، بعد صعوده للمباراة النهائية ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وفاز المنتخب الوطني أمس على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي من البطولة، ليصعد إلى المشهد الختامي لبطولة كأس آسيا.
ويأمل المنتخب الوطني أن يرفع قيمة المبلغ إلى 5 ملايين دولار في حال الفوز باللقب يوم السبت المقبل، حيث يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة قطر وإيران التي تجري اليوم.
ووفق الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا، فإن الفائز باللقب يحصل على 5 ملايين دولار وصاحب المركز الثاني يحصل على 3 ملايين دولار، فيما يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على مليون دولار لكل فريق.
وكان كل منتخب من المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 24 حصل على 200 ألف دولار.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
07/02/2024 11:30:00
MENAFN08022024000117011021ID1107826876
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