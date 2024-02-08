مقتل جندي إسرائيلي بغزة والمقاومة تسيطر على مسيرة استخبارية

مقتل جندي إسرائيلي بغزة والمقاومة تسيطر على مسيرة استخبارية
التاريخ
2/8/2024 4:45:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 شباط (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي.
الى ذلك، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج وسط قطاع غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
07/02/2024 10:57:04
MENAFN08022024000117011021ID1107826875
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