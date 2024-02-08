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مقتل جندي إسرائيلي بغزة والمقاومة تسيطر على مسيرة استخبارية

2/8/2024 4:45:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 شباط (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي.
الى ذلك، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج وسط قطاع غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
07/02/2024 10:57:04

MENAFN08022024000117011021ID1107826875

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