التعليم العالي: انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية
التاريخ
2/8/2024 4:45:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا) - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء، انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية 2024.
وبلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس 7414، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط 4876 طلبا.
-- (بترا)
أ ر/أ م/ب ط
07/02/2024 10:09:40
MENAFN08022024000117011021ID1107826873
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