سوريا: قصف إسرائيلي على مواقع في حمص يودي بحياة مدنيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)- قضى عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة حمص السورية وريفها، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم، عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها".
وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
07/02/2024 09:42:36
MENAFN08022024000117011021ID1107826872
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