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سوريا: قصف إسرائيلي على مواقع في حمص يودي بحياة مدنيين

2/8/2024 4:45:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)- قضى عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في مدينة حمص السورية وريفها، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم، عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها".
وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
07/02/2024 09:42:36

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