ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة
التاريخ
2/8/2024 4:45:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 شباط (بترا)-تشير صور الأقمار الصناعية، إلى تشكل ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة وأرجاء واسعة من العاصمة عمّان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.
ودعت الأرصاد وفق صفحتها الرسمية على (فيس بوك)، المواطنين المتجهين إلى أعمالهم سواء على الطرق الداخلية او الخارجية، لأخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية أو انعدامها في بعض المناطق.
- -(بترا)
م ح/اص/ ف ج
07/02/2024 09:30:30
MENAFN08022024000117011021ID1107826869
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