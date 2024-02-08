MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا)-تشير صور الأقمار الصناعية، إلى تشكل ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة وأرجاء واسعة من العاصمة عمّان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت الأرصاد وفق صفحتها الرسمية على (فيس بوك)، المواطنين المتجهين إلى أعمالهم سواء على الطرق الداخلية او الخارجية، لأخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الافقية أو انعدامها في بعض المناطق.

- -(بترا)

م ح/اص/ ف ج

07/02/2024 09:30:30