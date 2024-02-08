إطلاق شعار اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 شباط (بترا) - أُطلق، اليوم الأربعاء، الشعار الرسمي لليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.

ويمثل الشعار مزيجا من الأناقة الكلاسيكية والبساطة الحديثة الذي حققته المملكة خلال 25 عاما عبر المواءمة بين التقاليد الأصيلة والريادة والابتكار.

ويرمز إلى الانسجام بين اعتناق قيم الماضي والانفتاح على المستقبل الواعد ومضي الأردن نحو المزيد من التقدم، مرتكزا على التزام جلالته الثابت وتفانيه في خدمة الوطن والشعب.

والشعار المستوحى من الرموز الملكية وتوقيع جلالة الملك عبدالله الثاني، تتلخص فلسفة تصميمه بـ "البساطة على نطاق ملكي"، ويجمع بين التاج الملكي ورقم 25.

ولتحميل الشعار: .

-- (بترا)





ب ط

07/02/2024 09:08:59