الناخبون الاذربيجانيون يبدأون التصويت لاختيار رئيس للبلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

باكو 7شباط (بترا)- صالح الخوالدة- توجه الناخبون الاذربيجانيون ، صباح اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال نحو 6.5 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 7 مرشحين : الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان) .

وتعد هذه الانتخابات الرسمية التاسعة التي تجرى على مستوى البلاد لمنصب رئيس أذربيجان، اذ سيبقى الفائز في منصبه لمدة سبع سنوات.

وبحسب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان مظاهر بناهوف فقد تم تجهيز 6537 مركزا انتخابيا موزعة على جميع أنحاء أذربيجان، وتم تزويد لجان الاقتراع بالوسائل اللوجيستية والفنية الضرورية، والقوائم المتضمنة أسماء المرشحين، وقوائم الناخبين واللافتات الخاصة بالمعلومات الإرشادية لكيفية إدلاء الناخب بصوته، على النحو الذي يتوافق مع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وبين أن عدد المراقبين المحليين المسجلين لمتابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان بلغ 89 ألفا و 366 مراقبا محليا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا .

ويقوم 216 ممثلا إعلاميا من 109 بلدان بالتغطية الإعلامية لعملية الاقتراع.

وشهدت الانتخابات ، إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت، وتوفر التجهيزات والتسهيلات اللازمة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من التصويت.

وقال مراقبون انهم لم يلحظوا اية معيقات في عملية التصويت،موضحين ان العملية تجري بسلاسة.

وسيتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء ليصار بعدها إلى البدء بعملية الفرز .

-- (بترا)





ص خ /اص / س س





















07/02/2024 08:45:31