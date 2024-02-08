الذهب يحقق ارتفاع عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مشيرا إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، ما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد، كما أن تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 994.82 دولار.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

08/02/2024 12:22:40

