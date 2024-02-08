الذهب يحقق ارتفاع عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مشيرا إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، ما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء، وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد، كما أن تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 994.82 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
08/02/2024 12:22:40
MENAFN08022024000117011021ID1107826858
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