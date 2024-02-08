رام الله : استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 شباط (بترا) - استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب محمد خليل البرغوثي من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ، حسبما اعلن مجمع فلسطين الطبي في رام الله .
وبحسب بيان المجمع الطبي، اليوم الخميس، كان الشهيد البرغوثي، قد أصيب قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة كفر عين حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال .
وباستشهاد البرغوثي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 386 شهيدا.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/02/2024 12:17:21
MENAFN08022024000117011021ID1107826855
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