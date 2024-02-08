فعالية دينية بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية حضرها الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

وزارة الأوقاف تعد خطة لتنفيذ مبادرة ختم تلاوة القرآن الكريم في مساجد المملكة.

عمان 8 شباط (بترا) – أقيمت في قصر الحسينية، اليوم الخميس، فعالية دينية بذكرى الإسراء والمعراج، حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واستهلت الفعالية بآيات من القرآن الكريم، إذ رتل مقرئون سورة الفاتحة وآية الكرسي، وآيات من سورتي الإسراء والنجم، وسور الكوثر و"الكافرون" والنصر والمسد والإخلاص والفلق والناس.

وأنشد في الفعالية التي حضرها عدد من أصحاب السمو الأمراء ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، الفصل السابع من قصيدة البردى للإمام البوصيري، التي تصف المعجزة الإلهية لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه في هذه المناسبة تتعزز في ذاكرتنا وواقعنا المسؤولية التاريخية والروحية التي يتحملها الأردن منذ تأسيسه في رعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وزاد الوزير في كلمة له خلال الفعالية "على الرغم من الظروف والتحديات الجسام، ظل الجهد الهاشمي الأردني موصولا يستمد قوته من روح الإسراء والرباط المقدس بين المسجد الأقصى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأتباعه أجمعين".

وتابع الخلايلة "ها أنتم يا صاحب الجلالة أمناء على هذه المعاني والقيم، ورثتموها جيلاً فجيلاً، تجسدونها بالرعاية والإعمار والمحافظة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما تجسدونها في كل مواقفكم المشرفة لدعم أهلنا في غزة، ووقف العدوان الذي يتعرضون له منذ أكثر من أربعة أشهر".

وأشار الوزير إلى مبادرات كثيرة أطلقها جلالة الملك، ومنها مبادرة ختم تلاوة القرآن الكريم في مساجد المملكة، والمتمثلة بـ 12 ختمة في العام بمعدل ختمة كاملة في كل شهر، والتي انطلقت لتحقيق رسالة المسجد في المجتمع الأردني بإتقان تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.

ولفت الخلايلة إلى أن الوزارة أعدت خطة لتنفيذ هذه المبادرة في مساجد المملكة لتكون مساجدنا منارة علم وعمل يُتلى فيها كتاب الله عز وجل صباح مساء، بحيث تعقد مجالس القراءة بعد صلاتي الفجر والمغرب من كل يوم وحسب البرنامج المعد لذلك، وفي شهر رمضان المبارك ستكون القراءة بعد صلاتي الفجر والعصر.

ونوه الوزير إلى وقفية المصطفى المباركة التي أطلقها جلالة الملك بالمسجد الأقصى المبارك ليتلو المصلون في رحابه القرآن الكريم، لتظل هذه الوقفية عملاً صالحاً من أعمال جلالته.

--(بترا)





ا ص/ف ج









08/02/2024 12:26:33