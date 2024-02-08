المدّعي العام للجنائية الدولية يبدي قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)-أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الليلة الماضية، قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على القطاع المحاصر منذ 4 أشهر.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية، حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في قطاع غزة، قال خان "لدينا تحقيق نشط".

وأضاف "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزةو بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العام أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

وذكّر خان أنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات فيما يتعلّق بالنزاع الراهن، مؤكدا أنه أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، وإلى معبر رفح".

وتعد محكمة الجنائية الدولية التي تأسّست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن شبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق لخان أن أشار إلى أنّ هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول الماضي".

لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدوليّة نهاية كانون الثاني الماضي، إسرائيل، إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعيّة" في غزّة، وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

08/02/2024 12:00:03