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توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومي

2/8/2024 4:45:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلن مركز الخدمات الحكومي،عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية والإلكترونية،في فروع المقابلين واربد والمطار، وذلك لأعمال تحديث والتطوير .

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية سيكون اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت المقبل ، بينما ستظل خدمات المركز الأخرى كما هي دون تغيير.

وأضافت أن خدمات
تصديق الوثائق مستمرة في فرعي المقابلين واربد
.

--(بترا)


غ ح/أ م / س س



08/02/2024 10:32:41

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