توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- أعلن مركز الخدمات الحكومي،عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية والإلكترونية،في فروع المقابلين واربد والمطار، وذلك لأعمال تحديث والتطوير .
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية سيكون اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت المقبل ، بينما ستظل خدمات المركز الأخرى كما هي دون تغيير.
وأضافت أن خدمات
تصديق الوثائق مستمرة في فرعي المقابلين واربد
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--(بترا)
غ ح/أ م / س س
08/02/2024 10:32:41
MENAFN08022024000117011021ID1107826851
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