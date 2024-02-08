مقتل شرطي بإطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- قتل شرطي في إطلاق نار على مركز اقتراع في منطقة تانك الباكستانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قليل من بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، تم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وبدأ باكستانيون ، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية تجرى على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة.

وفي تمام الساعة الثامنة صباحا فتح حوالي 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، غداة مقتل 28 شخصاً على الأقلّ في تفجيرين إرهابيين وقعا جنوب غرب البلاد الأسبوع الحالي .

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

08/02/2024 10:29:56