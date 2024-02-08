علي علوان: منتخب النشامى على قلب رجل واحد والجماهير الأردنية سبب تفوقنا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 شباط (بترا)- قال مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، علي علوان، إن لاعبي منتخب النشامى عازمون على مواصلة المشوار وكتابة التاريخ، معبرا عن أمله في أن يكون على منصة التتويج بعد إحراز كأس آسيا السبت المقبل، وإهداء الفوز للجماهير الأردنية الوفية التي لم تتوقف عن مساندة وتشجيع المنتخب بكل عزيمة وإصرار في جميع المباريات.

ووصف علوان في مقابلة نقلتها الصحافة الرياضية القطرية اليوم الخميس، لحظة نهاية مباراة النشامى مع كوريا الجنوبية بـ "التاريخية"، مؤكدا أنها كانت لحظة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنحن كلاعبين عشنا الحلم ومشيناه خطوة خطوة، وكلما عبرنا مرحلة، نظرنا إلى المرحلة التالية، والآن نحن نقف على أعتاب إنجاز تاريخي، لنا كلاعبين، وقبل ذلك لمنتخب بلادنا، والذي يستحق أن نكون في مكانة متقدمة.

وأوضح أن منتخب النشامى لم يكن يخطط للوصول إلى النهائي بالمعنى الحرفي، ولكنها كانت آمالا وطموحات وعملا دؤوبا من الجميع، وتعاهدنا في البداية على أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا، والحمد لله كان التوفيق حليفنا، وتكلل مجهودنا بالوصول إلى المباراة النهائية في مواجهة أشقائنا منتخب قطر.

وقال إن طريقنا في البطولة الحالية لم يكن سهلا، فقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة ومعقدة، والدليل أن حسابات التأهل لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة، وكانت الترشيحات تصب في البداية في صالح المنتخب الكوري، ولكن عندما واجهناهم في الدور الأول كنا الأفضل، وهم من تعادلوا معنا، واستطعنا في تلك المباراة أن نقول إننا نمتلك كل مقومات المنافسة، وقبل ذلك فزنا على المنتخب الماليزي، لكنه رغم ذلك قدم أداء جيدا، وفي مباراتنا مع البحرين كان التأهل مضمونا، ولذلك تراجعنا بعض الشيء، والحمد لله أننا عندما عبرنا للدور الثاني كشفنا عن الوجه الحقيقي للمنتخب الأردني.

وأوضح أنه عندما حسمنا التأهل، كان الجميع يركز على أن نكون في الموعد في المباريات الإقصائية، والحمد لله، نجحنا في ذلك رغم صعوبته، وها نحن قد وضعنا قدمنا في المباراة النهائية.

وحول شعوره نتيجة غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب حصوله على إنذار في مباراة طاجكستان، قال إنه لم يشعر بالحزن لأنه كان متأكدا أن 11 لاعبا في منتخب النشامى سيكونون على قدر المسؤولية، فقد كنا على قلب رجل واحد، وسواء لعبت أم لا سأكون راضيا وداعما، ويكفيني شرف التواجد في قائمة المنتخب، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، حتى لو لم يكن الغياب بسبب الإنذارات، فرؤية الجهاز الفني جديرة بالاحترام، وكلنا نعمل بروح واحدة، وتحت شعار المنتخب الأردني.

وأكد علوان، أن المشاركة في المباراة النهائية للمنتخب، تمثل حلما لكل لاعب، وأنا كأي لاعب مجرد عنصر في الفريق ولي دور يراه المدرب، وهو من يحدده سواء في الواجبات المكلف بها أو التوقيت، ولكن في النهاية ما يهمني هو الفوز وتحقيق الإنجاز مع زملائي بالفريق.

وبشأن كلمة السر في تألق النشامى خلال بطولة كأس آسيا 2023، قال إن هناك أكثر من كلمة سر، فقبل كل شيء جماهيرنا الوفية التي تتفانى في تشجيعنا وتمثل الوقود الذي يشعل نيران الحماس داخلنا، ويجعلنا نقاتل من أجل إسعادهم، حيث قدموا على مدار البطولة ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة فريدة، ولهم كل الشكر ونتمنى أن نوفق في إسعادهم في النهاية، والحمد لله الكل يقف خلف المنتخب، بكل ما أوتي من قوة.

كما أكد أن جميع لاعبي النشامى يعملون ويلعبون من أجل رفع اسم الأردن عاليا، مضيفا أننا نؤمن بقدراتنا وإمكاناتنا التي تؤهلنا لمقارعة الكبار، ونحن كلاعبين محظوظين بالظروف التي سنحت لنا في نسخة الدوحة، وسعداء بكوننا عوضنا أجيالا عظيمة مثلت الكرة الأردنية، لكنها لم تكن موفقة بالوصول إلى ما وصلنا إليه.

وعن المدرب الكابتن الحسين عموتة، قال إن شهادتي قد تكون مجروحة فيه، ولكنه مثال واضح على الانضباط والالتزام ويبذل مجهودا كبيرا، ويسعى دوما للأفضل وهو كذلك يرفع شعار الاحترام لجميع عناصر الفريق، ورغم أنه جاء في وقت صعب ولم تكن النتائج كما نتمنى قبل البطولة، إلا أنه نجح في قيادة الفريق للمباراة النهائية، بجانب المستوى المتميز الذي أشاد به الجميع.

وأضاف أنه في البداية، لم يكن هناك تفاهم بيننا، لكن الآن الوضع اختلف وأدركنا حجم المجهود الذي يبذله وفهمنا طريقة تفكيره ونتحسن سويا يوما بعد آخر، ومن وجهة نظري، أنه من أفضل المدربين الذين مروا على المنتخب الأردني، وإن شاء الله، يمكننا أن نكتب التاريخ سويا دون أن يتوقف حلمنا عند التأهل للنهائي.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

08/02/2024 10:23:00