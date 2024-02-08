احتفاء باليوبيل الفضّي هيئة الطاقة تعتمد نظام RAIS+ الرقابي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اعتماد الأردن نظام RAIS+ المطوَّر، لمساعدة الهيئة على تنفيذ دورها الرقابي من أجل التحكم في المصادر الإشعاعية باستخدام نظام إداري متكامل.

وقال السعايدة، إن الاعتماد جاء احتفاء بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والذي جاء وفقاً لمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأمان المصادر المشعة وأمنها.

وأضاف يعتبر الأردن من أوائل الدول باعتماد نظام معلومات الهيئات الرقابية/التحكم الرقابي في المصادر المشعة RAIS+، بصيغته الأكثر تطوراً.

ولفت إلى أن النظام سيتم إتاحته لمتلقي الخدمة لتقديم طلبات الترخيص بعد استكمال الإجراءات التقنية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، كما سيتيح للهيئة إمكانية تنفيذ عمليات التفتيش الرقابية بصورة تقنية.

وجاء إعلان المهندس السعايدة، عقب اجتماعه وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة بالمعنيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في (فيينا) أخيرا، لبحث سبل تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة في مجال العمل الإشعاعي والنووي في الأردن.

وبحسب السعايدة، يأتي تطبيق النظام لضمان توافر التحكم الرقابي في المصادر الإشعاعية على الصعيدين الوطني والعالمي وإدارة السجلات الوطنية للمصادر الإشعاعية، كما يسهِّل تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية، خاصة المتعلقة باستيراد المصادر المشعة وتصديرها، وعمليات التفتيش والإنفاذ والحوادث والأزمات الإشعاعية والأشخاص المعرضين للإشعاعات بحكم مهنتهم، والخدمات التقنية وإجراء عمليات التدقيق اللازمة للتأكد بأن البيانات متسقة ومحميَّة.

وأشاد رئيس وحدة السيطرة على المصادر الإشعاعية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رونالد باتشيكو، بمبادرة الأردن، ممثلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لتصبح واحدة من أولى الهيئات الرقابية التي باشرت بتطبيق النسخة المحدثة من نظام+RAIS .

وقال إن تطوير RAIS+ اعتمد على تجارب المستخدمين وملاحظاتهم على الإصدارات السابقة من النظام، والتي تم توفيرها لأول مرة في التسعينيات، كما يأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بإدارة برامج الرقابة التنظيمية، بما في ذلك تصنيف المصادر المشعة.

وأوضح أنه يمكن استخدام النظام بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية، كما ويلبي جميع المعايير الحالية لأمن الكمبيوتر، مضيفا أن الوكالة تهدف إلى ضمان انتقال جميع المستخدمين الحاليين والمحتملين لنظام RAIS إلى نظام RAIS+، بحلول نهاية عام 2025.

يذكر أن الوكالة تدعم البلدان في تطبيق النظام والاستفادة منه على النحو الأمثل، من خلال تقديم المساعدة عن بعد وإرسال بعثات الخبراء وعقد ورش عمل إقليمية، بما في ذلك العروض التقديمية والتمارين التدريبية، بناءً على طلب الدول الأعضاء في الوكالة.

وهنأ السعايدة وأعضاء مجلس المفوضين وموظفي الهيئة والجهات المرخصة والعاملة في قطاع الطاقة والمعادن، الأسرة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

08/02/2024 10:18:32