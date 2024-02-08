النرويج تقدم 24 مليون يورو للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الليلة الماضية، أنها قدمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصا من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وبحسب وكالة الانباء النرويجية، قال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي في بيان، إن "الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية، إنها تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر هناك"، مؤكدا أنه من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النروج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".

واتهمت إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وردا على هذه الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

من جهتها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف "بحلول نهاية شباط الحالي " إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

واضاف الوزير في بيانه "هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة،لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفاً"، داعياً سائر المانحين إلى "النظر في عواقب" قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.

ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة وفي سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه "كارثي".

ويأتي موقف النروج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" الأونروا.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

08/02/2024 10:16:04