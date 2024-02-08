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بدء التصويت بالانتخابات التشريعية والإقليمية في باكستان

2/8/2024 4:45:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- بدأ الناخبون الباكستانيون، صباح اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبا، إضافة إلى أعضاء البرلمانات الإقليمية.
وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أيه بي بي"، فتح نحو 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما أعلنت وزارة الداخلية "تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتاً" في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية.
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، وجرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء باكستان.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من يوم غد الجمعة.
وشهدت باكستان في الأيام الماضية مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة عشرات آخرين في عدة حوادث وتفجيرات مرتبطة بالانتخابات، لاسيما في إقليمي بلوشستان وخيبر.
وباكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
08/02/2024 09:40:27

MENAFN08022024000117011021ID1107826846

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