Thursday, 08 February 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

2/8/2024 4:45:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
08/02/2024 09:33:57

MENAFN08022024000117011021ID1107826845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث