النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
08/02/2024 09:33:57
MENAFN08022024000117011021ID1107826845
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