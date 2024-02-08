النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.

--(بترا)

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08/02/2024 09:33:57