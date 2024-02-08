عشرات الشهداء والجرحى في قصف طيران الاحتلال منازل في دير البلح ورفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 شباط (بترا)- استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبي السعيد في تل السلطان والحي السعودي غربي رفح جنوبي القطاع.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م

08/02/2024 09:23:45