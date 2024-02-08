عشرات الشهداء والجرحى في قصف طيران الاحتلال منازل في دير البلح ورفح
التاريخ
2/8/2024 4:45:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 شباط (بترا)- استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف طيران الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلين قرب مفترق أبي السعيد في تل السلطان والحي السعودي غربي رفح جنوبي القطاع.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
08/02/2024 09:23:45
MENAFN08022024000117011021ID1107826844
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