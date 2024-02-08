فريق النقع يتوج بلقب بطولة الناشئات للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 شباط (بترا)- توج فريق النقع بلقب بطولة الناشئات للكرة الطائرة، بعد تغلبه على فريق دي لاسال بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة النهائية التي جرت أمس الأربعاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتمكن فريق التعاون من الفوز على فريق النصر بنتيجة 3-0، وفي مباراة تحديد المركز الثالث.
وتناوب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اسماعيل السراحنة ويونس العبداللات وميسون السمامعة على تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وتكريم الحكام الذين اداروا المباراتين.
و تقام يوم الثلاثاء المقبل المباراة النهائية لبطولة الناشئين التي تجمع بين فريقي شباب الحسين والعودة عند الساعة السادسة مساء، بينما يلتقي فريقا المحطة والوحدات عند الساعة الرابعة مساء لتحديد الفريق الحائز على المركز الثالث.
--(بترا)
ض ع/ اص / س س
08/02/2024 08:33:08
MENAFN08022024000117011021ID1107826843
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