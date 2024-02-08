فريق النقع يتوج بلقب بطولة الناشئات للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 شباط (بترا)- توج فريق النقع بلقب بطولة الناشئات للكرة الطائرة، بعد تغلبه على فريق دي لاسال بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة النهائية التي جرت أمس الأربعاء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتمكن فريق التعاون من الفوز على فريق النصر بنتيجة 3-0، وفي مباراة تحديد المركز الثالث.

وتناوب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اسماعيل السراحنة ويونس العبداللات وميسون السمامعة على تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وتكريم الحكام الذين اداروا المباراتين.

و تقام يوم الثلاثاء المقبل المباراة النهائية لبطولة الناشئين التي تجمع بين فريقي شباب الحسين والعودة عند الساعة السادسة مساء، بينما يلتقي فريقا المحطة والوحدات عند الساعة الرابعة مساء لتحديد الفريق الحائز على المركز الثالث.

--(بترا)

ض ع/ اص / س س

08/02/2024 08:33:08