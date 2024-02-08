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مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة

2/8/2024 4:45:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 8 شباط (بترا)-وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع مُذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين الأردن وقطر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء القطري الأسبوعية التي عقدت مساء أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعات اتفاقيات بين قطر وكل من كازاخستان للتعاون في مجالات مُكافحة الجريمة، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.
--(بترا)
م ف / اص / س س
08/02/2024 08:27:12

MENAFN08022024000117011021ID1107826842

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