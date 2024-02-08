النتائج الأولية تؤكد فوز علييف برئاسة أذربيجان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 8 شباط(بترا)-صالح الخوالدة- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان، فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بنسبة 92 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إن اللجنة تلقت بشكل رسمي نتائج فرز أصوات الناخبين في 3561 مركزا انتخابيا من إجمالي 6537 مركزا، مشيرا إلى أن عدد الأصوات وفقا لما جرى حصره حتى الآن، بلغ مليونين و 711804 أصوات، حصل منها المرشح إلهام علييف على مليونين و 497542 صوتا.
وبين أن النتائج الأولية أظهرت توزع بقية أصوات الناخبين على المرشحين الستة الآخرين، بانتظار إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها رصدت إقبالا كبيرا من الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ولفتت إلى أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية تخطت 76 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية، والبالغ عددهم 6 ملايين و 478 ألف ناخب.
وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها.
وبلغ عدد المراقبين المحليين 89366 مراقبا، و790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
08/02/2024 07:18:23
MENAFN08022024000117011021ID1107826841
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