النتائج الأولية تؤكد فوز علييف برئاسة أذربيجان

MENAFN - Jordan News Agency)

باكو 8 شباط(بترا)-صالح الخوالدة- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان، فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بنسبة 92 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إن اللجنة تلقت بشكل رسمي نتائج فرز أصوات الناخبين في 3561 مركزا انتخابيا من إجمالي 6537 مركزا، مشيرا إلى أن عدد الأصوات وفقا لما جرى حصره حتى الآن، بلغ مليونين و 711804 أصوات، حصل منها المرشح إلهام علييف على مليونين و 497542 صوتا.

وبين أن النتائج الأولية أظهرت توزع بقية أصوات الناخبين على المرشحين الستة الآخرين، بانتظار إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها رصدت إقبالا كبيرا من الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ولفتت إلى أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية تخطت 76 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية، والبالغ عددهم 6 ملايين و 478 ألف ناخب.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها.

وبلغ عدد المراقبين المحليين 89366 مراقبا، و790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

08/02/2024 07:18:23