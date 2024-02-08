ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/8/2024 4:45:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 74 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 156 نقطة ليصل إلى 38677 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 147 نقطة ليصل إلى 15756 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 4995 نقطة.
-- (بترا)
م د/ف ج
08/02/2024 07:11:10
MENAFN08022024000117011021ID1107826840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.