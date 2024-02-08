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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2/8/2024 4:45:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 74 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 156 نقطة ليصل إلى 38677 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 147 نقطة ليصل إلى 15756 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 40 نقطة ليصل إلى 4995 نقطة.
-- (بترا)
م د/ف ج
08/02/2024 07:11:10

MENAFN08022024000117011021ID1107826840

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