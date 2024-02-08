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إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين فى استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية للاحتلال

2/8/2024 4:34:51 AM
(MENAFN- Youm7) اعترفت وسائل إعلام إسرائيلي، بإصابة ضابط وجنديين في استهداف حزب الله قاعدة عسكرية في مستوطنة كريات شمونة.








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